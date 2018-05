Hokejisté odletěli na MS, přivezou znovu medaili ze severu Evropy?

Vyrazili bojovat o úspěch. Česká hokejová reprezentace ve čtvrtek dopoledne vystoupala do výšin a nabrala směr Dánsko, dějiště mistrovství světa, které startuje v pátek. Výběr kouče Josefa Jandače odletěl s osmadvaceti hráči, na soupisku jich může napsat maximálně pětadvacet. Až další dny se ukáže, kdo skončí, případně ještě tým doplní. Národní mužstvo vstoupí do turnaje v sobotu v zápase proti Slovensku od 20:15.

Sběratelé autogramů, focení s pár nadšenými fanoušky, dětmi, tradiční kolorit všech odletů na světové šampionáty.

Terminál 3 pražského letiště Václava Havla patřil ve čtvrtek ráno hokejistům. Od osmi hodin se začala reprezentace scházet. Jako první dorazili kustodi, kteří museli přepravit metráky materiálů. S předstihem přijel na odlet i hlavní trenér Jandač. Za ním přišli Tomáš Plekanec a kapitán týmu Roman Červenka, kterého čeká 150. zápas v reprezentaci.

„Máme určité otazníky. U centra Robina Hanzla tam je stále prokrvácení tricepsového svalu, bohužel. Podle doktora Koláře by neměl zasáhnout do zápasu dříve než po víkendu. Bude záležet na jeho pocitu, o toho hráče ale stojíme" řekl Jandač. Obránce Jakub Krejčík, další, kterého zdravotní stav je nejistý.

"Ze začátku tréninku to nebylo optimální, ale postupem, když se to zahřálo a zatížilo, tak to bylo lepší. Poletí s námi a uvidíme, jak se bude jeho stav vyvíjet," řekl asistent trenéra Václav Prospal novinářům na letišti.

Otazník visí nad povoláním zadáka San Jose Radima Šimka, generální manažer reprezentace Jiří Fischer řeší, jestli ho klub uvolní po lékařských prohlídkách.

Vrátí se s medailí?

Mezi posledními dorazil v obleku i brankář Pavel Francouz, který před pár hodinami oznámil, že nebude dále pokračovat v KHL a míří na svým snem. Chce prorazit v NHL, dohodl se na roční smlouvě s Coloradem. Odmítl ruský lukrativní měšec. „Dohoda se upekla už před nějakou dobou, ale musel jsem to držet v tajnosti. Musím říct, že jednání byla hodně rychlá, vlastně ze dne na den, byla to velká úleva," řekl před odletem Francouz.

Přes všechny přípravné zápasy, výhru na pardubickém turnaji Euro Hockey Tour, poté třech porážkách na Švédských hrách, není jasno o sestavě. „Ze začátku bude mužstvo hledat tvář, ale vytvoříme kostru, která se vyprofiluje, i když to bude těžké," dodal Jandač, který s asistentem Jiřím Kalousem prošli celní zónou jako poslední.

Přivezou z Kodaně medaili? Naposledy Češi slavili v roce 2012 bronz z mistrovství světa, které se konalo ve Finsku a Švédsku. Přijde radost po šesti letech opět ze severu Evropy?

Český výběr do světového šampionátu vstoupí v sobotu ve 20:15 zápasem se Slovenskem. Ve skupině A narazí i na Švédsko, Švýcarsko, Rusko, Bělorusko, Francii a Rakousko.