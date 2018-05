Pozor na ně! V zámoří vybrali desítku zajímavých hráčů na MS. Vyzdvihli i dva Čechy

Do startu hokejového mistrovství světa už zbývají jen hodiny. Díky účasti velkých jmen z NHL přitahuje šampionát v Dánsku pozornost i zámořského publika, které je jinak naplno ponořené do bojů o Stanley Cup. Renomovaný severoamerický magazín The Hockey News vybral desítku jmen hráčů, jimž by měli fanoušci věnovat speciální pozornost. Do výběru se dostali i dva čeští reprezentanti.

Výběr nebyl koncipován jako soupis exkluzivních hvězd typu Connora McDavida či Patricka Kanea, ale spíše jako seznam hokejistů, o nichž se zatím v zámoří tolik neví, ale mají potenciál velmi brzy prorazit.

Do desítky se vešel klenot Komety Martin Nečas. Dvanáctý hráč posledního draftu se už sice prosadil do prvního týmu Caroliny, v jehož dresu však odehrál v NHL jediný zápas a pak zamířil zpět do Brna, kde přispěl k obhajobě titulu.





10 players to watch at the 2018 World Championship, writes @THNJaredClinton https://t.co/bmt5hOOx4G pic.twitter.com/di0OcShI6Q — The Hockey News (@TheHockeyNews) 3. května 2018

„Po návratu do české ligy si vedl velmi dobře. Ve 24 zápasech základní části nasbíral devět gólů a celkem 17 bodů. V 14 duelech play off pak přidal čtyři góly a pět asistencí," připomíná The Hockey News.

Z Jandačova týmu upozorňují v zámoří také na Pavla Francouze, který se těsně před šampionátem upsal Coloradu.

„Olympiáda bez hráčů z NHL umožnila zazářit i - alespoň pro severoamerické publikum - neznámým hráčům. A jen málo brankářů vyčnívalo tak jako Pavel Francouz," upozorňuje s odkazem na hry v Koreji zámořský magazín a připomíná i skvělá Francouzova čísla z KHL.

Na seznam se dostal také český rodák z Plané Domink Kahun, jenž přispěl na olympiádě k senzačnímu německému tažení za stříbrnými medailemi.

„Kahun se dostal do hledáčku mnoha týmů NHL a nakonec podepsal jako nedraftovaný volný hráč dvouletou smlouvu s Chicagem. Šampionát využije jako předstupeň k nadcházejícím kempům, kde si řekne o místo v NHL," píše The Hockey News.

V jeho desetičlenném výběru figurují ještě Slovák Martin Fehervary, Fin Miro Heiskanen, Kanaďan Thomas Chabot, Američan Quinn Hughes, Rus Nikita Trjamkin a Švédové Elias Pettersson, Mikael Wikstrand.