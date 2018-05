Slováci nasadí na Čechy Čiliaka. Jiný cíl než výhru nemáme, hlásí gólman Komety

V brněnské Kometě působil posledních šest let, v uplynulých dvou sezónách ji dovedl k mistrovskému titulu. Osmadvacetiletý hokejový gólman Marek Čiliak nezapírá, že k Česku má speciální vztah. V sobotu zažije zvolenský rodák na šampionátu specifický zápas, protože právě on se proti svěřencům trenéra Jandače postaví do slovenské branky.

„Rozhodně je to pro mě prestižnější utkání. V Česku žiju a je mi blízké. Těším se na zápas, pořádně se na něj nahecuju. Přemotivovaný ale být nesmím, protože mému výkonu by to jen uškodilo. Ale takové stavy už mám za sebou, umím si to pohlídat," prohlásil Čiliak po pátečním tréninku Slováků v tréninkové hale v Kodani.

V sobotu se proti němu postaví i dva spoluhráči z Komety, obránce Jakub Krejčík a útočník Martin Nečas. „S oběma už jsem se v Kodani potkal, pokecali jsme, bylo to příjemné," svěřil se Čiliak.

„Na hecování ale nedošlo, Neči není typem hráče, který by něco takového vyhledával. Prostě jsme se kamarádsky pobavili i o sobotním zápase," řekl Čiliak, který uvítal, že mu trenér gólmanů slovenského nároďáku Ján Lašák už několik dní před bitvou s Čechy prozradil, že do branky půjde právě on.

„Jsem radši, když to vím dopředu. Užiju si to, ale zároveň mám hlavu nastavenou tak, že si chceme jít pro výhru. Žádný jiný cíl nemáme. Češi jsou ale velmi nebezpečným týmem, nemá smysl si dávat pozor jen na pár konkrétních hráčů," ví držitel Ceny Práva pro nejlepšího extraligového brankáře posledních dvou sezón.

„Nechceme hrát úplně defenzivně, ale obranu máme suprově poskládanou. Když budeme dodržovat taktiku, můžeme vyhrát," vyhlíží Čiliak duel v kodaňské Royal Areně, která pro hokejové duely pojme dvanáct a půl tisícovek fanoušků.

„Strašně moc mi připomíná pražskou O2 arenu, jen mi po prvním tréninku v ní přišel horší led," uvažoval Čiliak, jemuž přímo do Kodaně kvůli nemoci nepřijede držet palce manželka se dvěma dětmi.

Žena Taťana je sice rodačkou z Třince, palce ale v sobotu i se svými potomky budou držet manželovi. „Doma o tom máme absolutně jasno. Rodina fandí tomu, kde zrovna chytám. Takže to bude úplně stejné jako ve finále extraligy proti Třinci," usmívá se Čiliak.