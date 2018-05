Švédy se snažil vyprovokovat. Zkušenosti mi přidávají na sebevědomí, ví mladý bek

Vaše rána při dvojité přesilovce zapadla přesně pod horní tyč. Lépe vypálit nešlo, že?

Červus (Červenka) mi výborně hodil puk na modrou a já se jen snažil trefit bránu. Naštěstí se to povedlo, první gól za nároďák mě samozřejmě potěšil. Jenže bohužel nakonec nebyl nic platný.

Schoval jste si puk na památku?

Nemám ho, v euforii jsem úplně zapomněl si ho vzít. Třeba mi ho vzali kluci, ale pochybuju.

Padesát minut jste se Švédy hráli vyrovnaný zápas. Proč to nešlo prvních deset?

Přišlo mi, že jsme byli zakřiknutí, jako bychom z nich měli až přehnaný respekt. Vůbec jsme neplnili to, co chceme hrát. Když jsme pak od druhé třetiny začali hrát vlastní hru, najednou z toho byl vyrovnaný zápas. Beru to jako povzbuzení do další fáze turnaje.

Zatímco proti Slovensku jste na ledě strávil necelých sedm minut, proti Švédsku hned o deset víc. Pomáhá vám důvěra trenérů?

Každá odehraná minuta a získané zkušenosti mi přidávají na sebevědomí. Když se něco nepovede, kluci mě hned povzbuzují. Proti Švédům to navíc byl úplně jiný zápas než se Slováky, kteří víceméně jenom bránili. Švédové výborně bruslili, hrát proti jim bylo fyzicky náročné.

Hned několikrát Švédové pocítili váš důraz. Máte takový styl hry rád?

K mé hře patří, že občas soupeře popíchnu nebo se ho snažím vyprovokovat, když mají herně navrch. Abych je rozhodil a dostal se jim pod kůži. Dostal jsem víc prostoru, to se pak hned cítím líp a můžu si dovolit něco navíc.

Po dvou utkáních máte na svém kontě dva body. Jste s takovou bilancí spokojený?

Chtěli jsme jich mít o něco víc, tak snad to v dalších zápasech doženeme.