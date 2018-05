Každý kritický moment naše mužstvo semkne, tvrdí po vítězném obratu hrdina rozstřelu Francouz

Jak těžké bylo pro vás unést situaci, kdy ještě nebyla odehraná ani polovina utkání a vy jste už počtvrté lovil puk ze sítě?

Pro gólmana hodně nepříjemná situace, při každém gólu mi nějaké centimetry chyběly. Bylo mi skutečně dost těžko, brankář však musí věřit ve své schopnosti a já se nikdy nevzdávám, takže jsem se dál rval o každý puk. Jsem rád, že trenéři měli ke mně důvěru, nesáhli ke střídání a dali mi možnost utkání dochytat.

Co si gólman vůbec říká při takhle divoké přestřelce?

Diváci se baví, útočníci slaví, jen gólmani trpí. I když jsme ale ve 28. minutě prohrávali 2:4, tak jsem si říkal, že jsme se skóre pořád schopní něco udělat a povedlo se nám to, i když jsme měli v zápase pár zbytečných vyloučení. Já vyhodil puk, bylo tam i příliš mnoho hráčů na ledě a dvojité tresty za hru vysokou holí, pak už se to kupilo.

Opravdu byla vaše víra v otočení výsledku tak silná?

Obraty jsou tady naší velkou zbraní, ukázali jsme to už proti Slovákům a teď se Švýcary zase. Tohle mužstvo má vnitřní sílu a každý kritický moment ho semkne. Když se nám ještě během druhé třetiny podařilo vrátit skóre do nerozhodné podoby, vkročili jsme do poslední třetiny i nastavení s tím, že prostě strhneme výhru na svou stranu. Šli jsme si za tím.

Bylo kritickým momentem trestné střílení Švýcarů v 56. minutě?

Bylo to buď, anebo. Udělal jsem ale všechno, abych nepustil gól. S ohledem na špatnou kvalitu ledu jsem spíš čekal od Vermina střelu, pustil se však do kličky a mně se tam povedlo dostat beton a ten Švýcar už nezvedl puk, jak by chtěl.

Bylo to správné povzbuzení pro nájezdy, v nichž šlo o důležitý druhý bod?

Psychická vzpruha to určitě byla, ale nájezdy pak na vyžehleném ledě jeli jiní střelci a provedli to dobře. Dvěma jsem to opravdu spolknul, ale nedostali mi puk do branky, takže jsme měli i štěstí a Řepa tu kličku vykouzlil báječně.