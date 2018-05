Získat povinné body je někdy vachrlaté, řekl Jandač. Opory úmyslně šetřil

Souhlasíte, že po dvaceti minutách bylo prakticky rozhodnuto?

Samozřejmě že ráz zápasu určila první třetina. Potom už jsme utkání měli pod kontrolou, ale tempo už opadlo a situace jsme spíš přehrávali namísto toho, abychom chodili víc za góly. Spíš už se utkání jen dohrávalo.

Přesto se povinné tři body v poklidu získali a nemuseli mít nervy do poslední vteřiny...

Je pravda, že máme povinné tři body, ale získat je je někdy takové vachrlaté a někdy to nemusí vyjít. První třetinou jsme se ale uklidnili a pak už to bylo v pohodě. Nikdy ale dopředu nevíte, jak se to bude vyvíjet, zvlášť když jsme ve čtvrtek hráli těžké utkání s Rusy.

Bylo komplikací, že vám hned ve třetí minutě vypadl ze hry zraněný Nestrašil a museli jste dohrávat jen na jedenáct útočníků?

Až taková potíž to nebyla. Zranění Andreje bohužel přišlo hned v prvním jeho střídání, ale točit hru na jedenáct útočníků nebyl problém, zvlášť když utkání nemělo takové tempo.

Nestrašil má poraněné rameno, CT vyšetření ale závažnější problém neodhalilo. Máte už bližší podrobnosti?

Zatím je nemám.

Ve třetí třetině jste mnohem méně posílal na led Pastrňáka s Krejčím. Z preventivních důvodů?

Kluci z Bostonu jsou tahouni týmu a proti Bělorusům jsem je chtěl trošku šetřit, aby nepřetahovali střídání. Ke konci už jsem je stáhnul úplně. Nechtěl jsem totiž, když jsme měli utkání pod kontrolou, riskovat. Můžou ještě mít dozvuk časového posunu, chtěl jsem tedy síly rozložit.

Menší čas na ledě dostával i Gudas, I v jeho případě šlo o šetření sil?

Taky. Proto jsme chtěli hrát na osm obránců, aby každý z nich strávil na ledě míň minut.

Jste rád, že se podařilo dohrát s nulou vzadu a Pavel Francouz tak má čisté konto?

Vždycky je dobré mít na kontě obdržených gólů nulu. Myslím, že jsme ještě mohli přidat nějaký gól navíc, už jsme ale neměli takový hlad.