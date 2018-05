Do roka a do dne! Francouz našel datum předurčené nulám

Těší vás čisté konto?

Jsem za něj samozřejmě rád, ale dneska to v podstatě ani nijak nešlo. Za klukama jsem neměl moc těžkých momentů, byla to radost. Kluci hráli výborně dopředu i dozadu a celou dobu kontrolovali zápas. Moc jim za to děkuju.

Nezatrnulo vám ale ve 33. minutě, kdy Bělorusové trefili tyčku?

Tam jsem měl ohromné štěstí. Byla to jedna ze situací, kdy se dostali do přečíslení, hráč to nakonec vzal na sebe a vystřelil dobře. Naštěstí jen do tyče.

Když jste čisté konto vychytal naposledy, potřeboval jste k tomu proti Norům jen deset zákroků. Byl páteční duel hodně podobný?

Byl, člověk musí pořád dávat pozor a být ve středu. Akce soupeře jsou v takových zápasech většinou nárazové, jinak jsou delší hlušší místa. A pak najednou přijde nepříjemná situace nebo přečíslení. Dá se říct, že už jsem v tom zběhlý, protože na minulém mistrovství bylo podobných zápasů víc.

Výhrou nad Běloruskem jste se v tabulce dostali na postupové pozice pro play off. Hrajete to nyní nějakou roli?

Jsme si vědomi, že takové zápasy musíme, nebo bychom měli, vyhrávat, pokud chceme jít dál. Ke všem zápasům s papírovými outsidery přistupujeme s velkým respektem a pokorou. Zároveň ale se zdravým sebevědomím, protože víme, že soupeři jsou všichni solidní a žádný zápas není lehký.

Vítáte, že v sobotu máte zápasovou pauzu?

Program je pro nás letos hodně přísnej a těžkej. Zatím se s tím ale pereme výborně. S Běloruskem bylo super, že jsme šli rychle do vedení 3:0 a pak už jsme zápas kontrolovali. Doufám, že jsme ušetřili nějaké síly.

V brance se zatím pravidelně střídáte s Davidem Rittichem. Už víte, jak máte rozdělené role do dalších duelů?

Ještě nevím.