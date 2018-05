HOKEJ ON-LINE: Boje o čtvrtfinále MS vrcholí. Finové vyhráli a poslali Čechům soupeře. Slováci se loučí

Čtyři zápasy v základních skupinách zbývají dohrát na hokejovém mistrovství světa a bude rozhodnuto o tom, kdo se podívá do čtvrtečního čtvrtfinále. V prvním duelu Švýcarsko vyhrálo nad Francií 5:1 a postupuje. Finsko zvítězilo nad USA 6:2 a vyhrálo skupinu. Poražené Američany vyzve ve čtvrtfinále český tým. Od 16:15 nastoupí Bělorusko proti Slovensku a Kanada proti Německu. Poslední dva duely před play off obstarají od 20:15 Lotyšsko s Dánskem a Rusko se Švédskem. Dnešní výsledky rozhodnou, s kým bude hrát Česko ve čtvrtfinále, bude jím druhý tým ze skupiny B. Ve hře jsou čtyři varianty: USA, Finsko, Kanada a domácí Dánsko. Všechna utkání můžete sledovat v podrobných on-line reportážích na Sport.cz. Čtveřici zápasů postupně odvysílá ČT sport.

Francouzský gólman Florian Hardy leží zklamaně na ledě poté, co inkasoval gól od Švýcarska v utkání mistrovství světa.

Finský hokejista Sebastian Aho slaví se spoluhráčem Markusem Nutivaarou svou druhou trefu do sítě USA v utkání mistrovství světa.

Švýcarský hokejista Enzo Corvi střílí gól do sítě Francie v utkání mistrovství světa.

Hokejisté Švýcarska nepřipustili v bitvě s Francií žádné komplikace a po vítězství se mohou těšit na čtvrtfinále. Tým helvétského kříže vedl už po první třetině 2:0, v prostřední dvacetiminutovce náskok o jeden gól navýšil a navrch měli Švýcaři také v závěrečné části hry. Definitivně tak jsou ze hry o čtvrtfinále Slováci.

Američané potřebovali uhrát bod s Finskem, aby vyhráli skupinu B. Hráči ze severu Evropy však byli nad jejich síly. Výběr Suomi duel ovládl, vyhrál 6:2 a sám jde do čtvrtfinále z první příčky. Hattrick si připsal Fin Sebastian Aho.

Bělorusko je jistým sestupujícím z elitní skupiny MS. V posledním klání změří síly se Slovenskem, které už má jistotu, že po základní skupině balí a jede domů.

Kanaďanům jde v duelu s Německem o konečné umístění v tabulce, mohou skočit třetí i čtvrtí. Proti Německu by tedy neměli zápas vypustit. Druhý tým z olympiády v Koreji má nepříjemnou jistotu, čtvrtfinále se ho už nebude týkat.

Lotyšsko vs. Dánsko nabídne souboj týmů, které dají do posledního duelu ve skupině vše. Mají mezi sebou rozdíl jednoho bodu, vítěz si zahraje play off.

Soubojem velikánů je duel Ruska proti Švédsku, Bude to bitva o krále základní skupiny A. Severské mužstvo musí získat dva body, aby udrželo první místo. Jisté je, že zmíněné výběry obsadí první dvě příčky ve skupině A.