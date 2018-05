HOKEJ ON-LINE: Lotyši zmrazili domácí nadšení. Rusové vedou nad Švédy. Finové poslali soupeře Čechům

Francouzský gólman Florian Hardy leží zklamaně na ledě poté, co inkasoval gól od Švýcarska v utkání mistrovství světa.

Hokejisté Švýcarska nepřipustili v bitvě s Francií žádné komplikace a po vítězství se mohou těšit na čtvrtfinále. Tým helvétského kříže vedl už po první třetině 2:0, v prostřední dvacetiminutovce náskok o jeden gól navýšil a navrch měli Švýcaři také v závěrečné části hry. Definitivně tak jsou ze hry o čtvrtfinále Slováci.

Američané potřebovali uhrát bod s Finskem, aby vyhráli skupinu B. Hráči ze severu Evropy však byli nad jejich síly. Výběr Suomi duel ovládl, vyhrál 6:2 a sám jde do čtvrtfinále z první příčky. Hattrick si připsal Fin Sebastian Aho.

Kanaďané v duelu s Německem pojistili třetí místo ve skupině. Ve čtvrtfinále je čeká poražený z duelu Rusko - Švédsko. Němci, druhý tým z olympiády v Koreji, měl nepříjemnou jistotu už před začátkem zápasu, čtvrtfinále se ho netýká.

Bělorusko už nemohlo odvrátit pád z elitní skupiny MS, ale ještě pozlobilo Slováky. Ti už měli jistotu, že neprojdou do čtvrtfinále, ale v utkání ´z povinnosti´ se nakonec vyhecovali a nedovolili ostudu na rozloučenou. Dosáhli na třetí výhru. Pět bodů si připsal Ladislav Nagy.

Lotyšsko vs. Dánsko nabídne souboj týmů, které dají do posledního duelu ve skupině vše. Mají mezi sebou rozdíl jednoho bodu, vítěz si zahraje play off.

Soubojem velikánů je duel Ruska proti Švédsku, Bude to bitva o krále základní skupiny A. Severské mužstvo musí získat dva body, aby udrželo první místo. Jisté je, že zmíněné výběry obsadí první dvě příčky ve skupině A.