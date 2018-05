OČIMA LEGENDY: Kluci mají partu, vidím chuť porvat se o úspěch

Sice ještě nevíme, s kým budeme hrát, ale já tam vidím chuť porvat se o úspěch. I když nastoupíme proti týmu, který bude mít papírově lepší soupisku, tak to nic neznamená, rozhoduje se na ledě. Věřím, že kluci sehrají výborný zápas se šťastným koncem pro nás.

Základní část ukázala, že máme srdce, gólmani chytali dobře. Výhry na začátku turnaje byly vydřené, ale poté se tým velmi zlepšil, přijely posily. Nikdo nám před šampionátem moc nevěřil, ale naše šance je nyní dobrá.

Dalším důležitým aspektem je bojovnost a nasazení. Samozřejmě musíte mít i štěstí, tři zápasy šly do nastavení, ale když se nevzdáte, tak se k vám štěstí otočí.

Ve finále je jedno, s kým budeme ve čtvrtfinále hrát. Finsko škobrtlo, Kanada zaváhala, Dánové by byli jednodušší, ale nepředpokládám, že to budou oni. Věřím, že vůlí a bojovností to dokážeme strhnout, to o něčem svědčí. Tohle mužstvo má charakter.

Chtějí v Dánsku něco dokázat

Obrana se zlepšila, ve třech utkáních dostala jen tři góly, to je velký pokrok. Z posledních tří zápasů kluci získali plný počet bodů, což je pro sebevědomí velmi dobré.

Myslím si, že za posledních pár let tu je jedna z největších šancí bojovat o medaili. Tohle mladý mužstvo v Dánsku chce něco dokázat. Šance je velmi dobrá. Pokud se zahraniční novináři kouknou na soupisku, tak budou říkat, dobrý, ale jiní mají lepší jména, více hráčů z NHL. Podívejte, Kanada má výborné mužstvo a měla problém s Lotyšskem.

Rozhoduje se na ledě. Všichni se snaží, někdo dává góly, jiný ne, ale jsou dobrá parta. Hodnotím je všechny jako tým, vidím to pozitivně. Oni hrají od září, teď máme květen a stále mají chuť, to dělá hodně. Jsou na dobrý vlně, přeju jim úspěch.