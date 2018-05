Gólově mlčícího Červenku může inspirovat Reichlův příběh

Inspirativní pro něj může být příběh z MS 2000, kdy Robert Reichel rovněž s céčkem na dresu ve skupině také gólově mlčel, pak ale rozhodl semifinále a trefou pomohl i v boji o zlato. „Jen na smůlu v koncovce svou bilanci určitě neházím, jen mi zatím žádný puk do branky nespadnul," krčí Červenka rameny s tím, že do Dánska rozhodně nepřijel ovládnout pořadí střelců.

Zatím má na kontě dvě asistence. „Když nepřispívám brankami, tak se snažím, abych týmu pomohl jinak a byl každé střídání nějak platný. Zůstávám pozitivní, před námi je možnost na týmový úspěch a to je tak nějak jediné, co řeším. Když budeme mít medaili a já nedám žádný gól, budu s tím úplně v pohodě," uvažuje Červenka, jenž cítí stále větší odpovědnost. „Ve svém věku už nevím, které mistrovství pro mě bude poslední. Někdy ve čtyřiadvaceti jsem si říkal, že šance na medaili přichází každý rok, ale dneska už vím, že to takhle není. Musíme pro tu letošní udělat v Dánsku maximum," uvažuje.

Vysněného soupeře pro zítřejší čtvrtfinále ale neměl. „Tam si ani nešlo moc vybírat. I když mám dost zkušeností, trochu nervózní na led ve čtvrtek půjdu. Nemyslím, že by to bylo něco špatného. Jakmile se začne hrát, tak to opadne, jak mě zápas pohltí," říká Červenka, jenž úterní totální hokejové volno využil k absolutnímu odpočinku. „Snažil jsem se dlouho spát, dobře se najít, prostě si orazit," líčí.

Cinkne po letech medaile?

Z dnešního cestování do Herningu úplně nadšený není. „Tři a půl hodiny v autobuse není nic příjemného, ale byli jsme ve skupině až třetí, tak to musíme vzít a nachystat se na klíčový duel i s tím přesunem," dodává Červenka, který by měl pokračovat ve švýcarské lize. Zvažuje nabídky Curychu a Davosu. „Teď se soustředím na reprezentaci. Všichni vědí, o co se tady hraje a na čtvrtek je potřeba nachystat tělo, ale i hlavu," tvrdí.

Před sebou má desáté čtvrtfinále na velké mezinárodní akci, z toho šesté proti USA. Právě s Američany má přitom spojený největší smutek po čtvrtfinále v kariéře. „To bylo před dvěma lety v Moskvě, kdy jsme hráli dobrý hokej, v týmu byla super atmosféra a pak se vypadlo nešťastně na nájezdy. Tak to ale někdy je, v Kolíně nad Rýnem 2010 jsme přes penalty vykročili ke zlatu. Zažil jsem i dvakrát vyhrané čtvrtfinále, jenže pak jsme byli čtvrtí, což zhatilo původní postupovou radost," tvrdí Červenka.

Vzpomínka na poslední zlato z MS, jehož je v současném kádru jediným pamětníkem, pro něho představuje obrovský hnací motor. „Bylo by krásné zažít něco podobného, od toho jsme ale zatím daleko. Musíme ve čtvrtek zvládnout čtvrtfinále, až po něm může přijít další důležitý zápas. Po šesti letech, kdy nám nic necinklo, by medaile byla úspěchem," říká.