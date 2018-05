Pastrňák jde na svého parťáka z Bostonu: Měl by mi napsat jako první, směje se

Neberete tedy zápas s Američany jako bitvu Kanea s vámi? Jako souboj, kdo z vás svému mužstvu víc pomůže?

Rozhodně ne, jsme tu jako jeden tým. Žádné individuální souboje se odehrávat nebudou.

Kaneova řada s Atkinsonem a Boninem šlape. Jaký plán by mohl fungovat na její uhlídání?

Musíme jim to znepříjemnit hned od začátku. Je třeba na ně hrát tvrdě, protože nejsou tak urostlí. Žádný hračička totiž nemá rád, když mu jdete tvrdě do těla.

Stejně jako vy s Krejčím posílil i Američany až v průběhu turnaje váš klubový spoluhráč z Bostonu Charlie McAvoy. Budete se s dvacetiletým obráncem před zápasem hecovat?

Ještě jsme si nepsali. Navíc on je mladší, takže právě on by měl napsat jako první. Já to iniciovat určitě nebudu, nerad se totiž sázím.

Jste rád, že už je skupina za vámi a konečně přichází čtvrtfinále?

Těším se, už se nemůžu dočkat. Každé čtvrtfinále je obrovská zkušenost. Sám cítím, že už mužstvo přepnulo na čtvrtfinálový mód.

Pociťujete jako jedna z opor týmu větší tlak na svou osobu?

Vůbec to není o mně, znovu opakuju, že jsme tu tako tým. Jeden hráč vám žádný zápas nevyhraje, musíme se semknout jako tým.

Máte rád zápasy o všechno?

Tyhle zápasy jsou vždycky speciální, musí bavit snad každého hokejistu. Hrajete o prodloužení sezóny, nikdy nechci skončit před vyvrcholením turnaje. Celou skupinu jsme dřeli kvůli play off.

Asistent trenéra si Američany jako soupeře pro čtvrtfinále vyloženě přál. Co vy?

Je to úplně jedno. Chceme vyhrát, porazit musíme každého. V téhle fázi turnaje už na špatného soupeře nenarazíte.