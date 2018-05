Jak vidí pětinásobný medailista z MS šance Čechů proti USA?

Poznal velké zápasy, zažil nervy, emoce, ale i zklamání. V domácí sbírce má pět medailí z mistrovství světa, vedle nich také cenný kov z olympiády. Pavel Richter v sedmdesátých a osmdesátých letech navlékal reprezentační dres, ví, jaké pocity nyní prožívají čeští hráči na mistrovství světa v Dánsku. Jak on vidí čtvrtfinálovou bitvu s USA?

Bývalý útočník, také trenér a komentátor. Muž, který má přehled a o hokej se stále zajímá, promluvil na kameru Sport.cz. O čem se rozpovídal?

„Když podáme výkon jako proti Rusům, měli bychom Ameriku porazit," říká bývalý hokejový útočník. Českým hokejistům přeje konečně medaili. Jaké to je pověsit si na krk tu nejcennější, sám zažil. Na mistrovství světa 1985 v Praze. Zároveň ale ví, že něco takového je teď rok od roku těžší. „Já jsem rád, že v tom čtvrtfinále vůbec naši jsou. Podívejte se na Slováky, ti už se budou dívat jenom na televizi." I přes to všechno je Pavel Richter optimista. Českému týmu proti USA věří. Jaký výsledek tipuje, to se dozvíte v našem videu.