Větší hukot než na olympiádě. Měli jsme k nim až přílišný respekt, míní Francouz

Ani 28 úspěšnými zásahy nedokázal Pavel Francouz zabránit české čtvrtfinálové porážce v Herningu. Za klíčovou postavu duelu označil amerického kapitána Patricka Kanea. „Jasně předvedl, že je rozdílový hráč a zřetelný lídr soupeře. Vzal to v klíčových okamžicích na sebe, trefil to dvakrát parádně. Před ním vážně klobouk dolů, když dostane prostor, umí poslat puk do branky přesně na milimetry,“ musel Francouz smeknout před hvězdou Chicaga.