V Kodani může dojít na reprízu finále, ale americký a švýcarský sen se liší. Kane píše historii

Výběr USA je hodně hladový po úspěchu i proto, že za posledních padesát let dosáhl pouze čtyřikrát na medaili, která měla ve všech případech jen bronzovou hodnotu. Američané však doufají, že dnes připraví o neporazitelnost obhájce titulu Švédsko a poprvé od zlata z roku 1960 dostanou na MS šanci zahrát si o titul. „Máme spoustu šikovných hokejistů, nepřijeli jsme do Kodaně za zábavou," vyhlašuje Kane, jenž má z osmi utkání bilanci 8+11.

Stačí mu přidat v nadcházejících dvou zápasech ještě jeden kanadský bod, aby se stal prvním hokejistou, který se po 40 letech dostane na MS na hranici dvaceti. „Není to úplně to nejdůležitější, proč jsem přijel. Moje produktivita hlavně musí prospět týmu," uvažuje hvězda Chicaga s ročním příjmem téměř 14 miliónů dolarů nejlépe placený hráč ze 111 hokejistů, kteří letos přijeli z NHL na MS.

Nejproduktivnější hráč turnaje si určitě vyslouží i speciální pozornost Švédů. „Kane, to je sakra dobrý hráč. Nesmíme mu dát prostor a uděláme všechno pro to, abychom mu zápas znepříjemnili," plánuje útočník Adrian Kempe. „Když má puk, je vždy schopen najít nějaké řešení," dodává gólman Anders Nilsson.

Kanada chce po loňské finálové porážce zpět na trůn, na němž byla po triumfech v letech 2015 a 2016. Javorové listy mají další příležitost k dorovnání počtu 27 titulů, které získalo Rusko v součtu s úspěchy bývalého Sovětského svazu.

Švýcarsko, které si zahraje závěrečné boje o medaile počtvrté za posledních 26 let, se ale inspiruje svým senzačním stříbrem z roku 2013. „Pro každého z nás je to vzrušující záležitost. Zastavili jsme finský tým plný útočného talentu, vzápětí čelíme kanadské výzvě. Rozhodně ale nejsme uspokojeni. Jsme na vlně a je tu příležitost ukázat, co všechno umíme," míní obránce Roman Josi, jenž dorazil na poslední chvíli z Nashvillu.

Za největšího favorita stále platí Švédové, jimž ale ve čtvrtfinále dvakrát pomohlo video. Nejprve jim sudí po konzultaci uznali vedoucí gól, i když na hraně brankoviště stál Viktor Arvidsson. Zdánlivě regulérní vyrovnání Lotyšů ve třetí třetině pak rozhodčí neuznali s odůvodněním, že už předtím přerušili hru. „Docela úleva, že ten gól neplatil. Musíme být příště lepší a disciplinovanější, aby se nás týkal finálový zápas," přiznává právě útočník Arvidsson.