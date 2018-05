Švédská vlna smetla i nabuzené Američany. Přišlo mi, že hrajeme doma, říkal Forsberg

Nadějí švédských hokejistů na obhajobu titulu na MS neotřáslo ani sobotní semifinále s USA. Soupeř sice přijel do dánské metropole z Herningu nabuzen vyřazením Česka, ale v Kodani ho smetla švédská vlna. Nejdříve se žlutá tsunami valila vyprodaným hlediště, pak se během 60 minut čisté hrací doby prohnala i kluzištěm a bylo z toho jasné vítězství Tre Kronor 6:0.

„Výsledek vypadá, že jsme to měli na ledě daleko jednodušší, než jaká byla skutečnost. Musíme být hodně vděční brankáři Nilssonovi, jenž měl spoustu výtečných zákroků a každým nás inspiroval. Zejména v první třetině nám dával šanci myslet na výhru," říkal útočník Mikael Backlund, jenž u poloviny gólů asistoval.

Švédům hodně pomohla i báječná divácká kulisa tisíců švédských fanoušků. „Když jsem viděl ten žlutý oceán fanoušků na tribunách, nemohl jsem uvěřit svým očím. Přišlo mi, že hrajeme doma a ne v Dánsku. S takovou podporou v zádech snad ani nešlo padnout," vykládal útočník Filip Forsberg, jenž přijel až na poslední týden šampionátu po vypadnutí Nashvillu z play off NHL. „Právě pro takové zážitky jsem sem přijel," usmíval se.

Švédové rozhodli především díky skvělé pasáži ve druhé třetině, kdy během tří minut a sedmi vteřin odskočili z těsného vedení 1:0 na 4:0. „Soupeř se snažil mít tlak v útočném pásmu, ale pro nás bylo důležité vyhovět si při hře a dodržet taktiku. Měli jsme v plánu držet co nejvíc puk. V první třetině se to ještě moc nedařilo a tam byla právě důležitá role Nilssona, než se zvýraznilo naše vedení do uklidňující podoby. Rád bych i ocenil, jak jsme zvládli přesilovky i oslabení. V obou situacích nerovného počtu hráčů na ledě jsme dokázali pohnout se skóre," mínil s bilancí 5+5 nejproduktivnější Švéd na turnaj Rickard Rakell.

Šlo o celkově 16. výhru Švédska v řadě, série neporazitelnosti na MS trvá od loňské kolínské porážky 3:4 s USA ještě v základní skupině. Obhájci titulu tak mohou hýčkat naději na své jedenácté zlato z MS. Už nyní mají zaručenou 47. medaili ze šampionátů, čímž se v historickém pořadí řadí už na druhou příčku za Kanaďany. S dvaceti hráči z NHL na soupisce jsou Švédové letos hladoví po dalším zlatu, možná i proto, že ze současného kádru jen Ekman-Larsson, Everberg a Klingberg pamatují loňský triumf.

Američané prohráli i své deváté semifinále na MS od zavedení vyřazovací části v roce 1992. Přitom měli dvojnásobný počet střel než Švédové, jenže nevyzráli na Nilssona a udělali hodně chyb dozadu. „Veděli jsme, že proti nám bude stát asi nejtěžší možný soupeř, přesto to nemělo skončit takovým debaklem. Švédský gólman byl ale jako zeď, nedostali jsem za jeho záda vůbec nic. Nemá ani smysl hledat výmluvy na téma, jak se podepsalo stěhování z Hernnigu," říkal útočník Nick Bonino. V neděli odpoledne si USA potřetí za poslední čtyři roky zahrají zápas o bronz, cenný kov ale získaly naposledy v Praze 2015.