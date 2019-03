Už jste po třech týdnech rozdýchal nečekaně rychlý konec?

Všichni jsme pochopili, že i kdyby se nám podařilo přejít přes první kolo, tak na víc by to asi nebylo. Proti Omsku jsme prostě hráli šíleně a nezasloužili si vyhrát ani zápas. Proto ani nebylo moc co rozdýchávat. Prostě nám to nesedlo, nehráli jsme dobře, a proto jsme byli brzy doma.

Proč vám to nesedlo?

Nemyslím si, že to bylo jen o hráčích. Blbě se sešlo úplně všechno. Jak rok předtím všechno vycházelo, tak letos to bylo naopak. Naše první lajna, která má dávat góly, je nedávala. Ostatní lajny, které nám pomáhaly, ať už bránily nebo sem tam daly gól, tak taky neplnily svou roli. A gólmani taky nezachytali jako loni.

Hokejista Kazaně Jiří Sekáč

Měl jste vztek i sám na sebe, že jste mužstvu v rozhodující fázi nepomohl? Proti Omsku jste ve čtyřech zápasech vstřelil jeden gól a v hodnocení plus/minus jste byl na záporných devíti...

Bral jsem vinu hodně na sebe. Měl jsem hrát jinak. Snažil jsem se z toho nějak dostat, jenže nešlo to. Cestu ven jsem nenašel a nakonec jsem se v tom utopil. Sám sobě jsem si výkony vyčítal, ale prohráli jsme 0:4 na zápasy, což asi nebylo jen mou vinou.

Jaká byla reakce vedení klubu?

Nikomu se tak rychlý konec pochopitelně nelíbil. Ale to je prostě hokej. Loni jsme Gagarinův pohár vyhráli a letos vypadli z play off jako první.

Po třech týdnech volna se hlásíte na srazu reprezentace před MS. Už zase máte hlad po hokeji?

Poslední měsíc jsem hokej úplně vypustil, potřeboval jsem si odpočinout psychicky i fyzicky. Byla to dlouhá sezona, jezdil jsem na každý reprezentační sraz a chodil z jednoho zápasu do druhého. Teď už mám čistou hlavu a zase se těším na tréninky a každodenní rutinu.

Předpokládám, že jste si nyní během volna užíval s čtyřměsíční dcerkou Sofií, u jejíhož porodu jste během náročné sezony nestihl být?

To bylo nejvíc za poslední tři týdny. Měl jsem spoustu času jen pro ni a taky že jsem ho s ní strávil. Dá se říct, že jsem se od ní nehnul. Nevím, jak ona, ale já jsem si to užil. Navíc vím, že teď mám před sebou čtyři měsíce, kdy ji s menšími přestávkami budu vídat skoro každý den.

Hokejový útočník Jiří Sekáč na tréninku národního týmu.

V květnu byste ale tři týdny kvůli MS klidně obětoval, ne? Je šampionát na Slovensku velkým lákadlem?

Každé mistrovství je zajímavé, ale to v Česku a na Slovensku je asi pro všechny kluky ještě zajímavější.

V Kazani vám končí smlouva. Už víte, jaká bude vaše budoucnost?

Ještě ne a zatím ani neřeším, co bude dál. Vím, že nějaké nabídky určitě přijdou. Mám na to čas a až něco přijde, tak to přijde.