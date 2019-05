Chtěl jako kapitán dovést hokejovou reprezentaci v Bratislavě až do finále, jenže na Kanadu český tým v sobotu večer nestačil a prohra 1:5 vzala Jakubu Voráčkovi úsměv z tváře.

Michael Frolík šel do šance po hlavě, tentorkát gól nepadl.

První třetina nebyla z české strany špatná, i když Kanaďané otevřeli skóre. Nezmrazil vás pak ale druhý gól obdržený po deseti vteřinách druhé části?

Nebyl to optimální start do třetiny, ale měli jsme před sebou ještě skoro celých čtyřicet minut a stačilo dát dva góly, abychom srovnali. Nemyslím si, že nás tohle zmrazilo. Šance tam byly potom i předtím, jenže jsme nic nevyužili. Buď nám to sjelo, nebo Murray výborně zasáhnul.

Nebyla to pak čím dál větší křeč?

Křeč vypadá trošku jinak. My pořád věřili, že když dáme kontaktní gól, bude druhá půlka utkání ještě zajímavá. Tlačili jsme do nich ve třetí třetině, pak nám ale ujeli z brejku, dali čtvrtý gól a bohužel to bylo v loji. Nemyslím si, že by nás Kanada přebruslila, spíš nás předčila lehkostí ve hře.

Takový gól nepotěší, vyměnil bych ho za vítězství. Ale věřím, že tu medaili uděláme, říká Tomáš Zohorna

Nakonec se ujala jediná ze 41 českých střel na kanadskou branku. Proč najednou přišel takový problém v koncovce?

Kdyby někdo znal odpověď, tak ať mi ji přijde říct. Tohle utkání ale nebylo jen o střelách. Bylo tam i dost chybiček. Čtyřicet střel neznamená, že jsme hráli dobrý zápas. My tam přitom kolikrát byli sami před brankářem a puk mu ležel u betonů, jenže chyběla lehkost. Puk jsme dostali do kanadské sítě až šest minut před koncem za stavu 0:5. To už zlomit opravdu nešlo.

Není semifinálový výsledek pro vás až moc krutý?

Prohrálo se, a pak je už úplně jedno kolik.

Velké zklamání, bolí to, ale byli lepší a zaslouženě vyhráli, hodnotí Michael Frolík

Jak těžké bude naladit se na zápas jen o bronz?

Motivací je ta medaile, my ji nezískali už sedm let. Musíme co nejlépe zregenerovat a zahrát zítra lépe. S Rusama ale bude i utkání o třetí místo těžké. Musíme je dobře napadat, vrátit se k lehkosti. Už jenom kvůli fanouškům, kteří za námi jezdí, nesmíme tu placku tady nechat ležet.

Může být receptem na sbornou semifinálový výkon Finů?

Klobouk dolů před Finy. Udržet nulu proti jednomu z nejlepších ofenzivních týmů na světě to chce umění a vůli. My si musíme uvědomit, že s takhle silným Ruskem nejde hrát otevřený hokej, chce to precizně hlídat jejich nejlepší hráče. Sil bychom měli mít dost.