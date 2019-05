„Je to parádní úspěch celého týmu," zářil štěstím 203 cm vysoký kolos, který na letošní šampionát určitě do smrti nezapomene. Ve čtvrtfinálové bitvě proti Švédům nejprve odvrátil vyřazení, když minutu a půl před koncem poslal duel do prodloužení, které záhy rozsekl Manninen. V semifinále pak zařídil postupový gól přes Rusy a svoje galapředstavení završil v boji o zlato, když dvěma zásahy režíroval obrat v duelu s Kanadou.

„Ani nevím, jak jsem všechny góly vstřelil. Hrozně jsem chtěl vyhrát titul, je to nejdůležitější věc v mé hokejové kariéře," ujišťoval útočník Jokeritu Helsinky, jenž slavil právě v neděli 34. narozeniny. „Je to ten nejlepší dárek k narozeninám," říká.

Novopečení finští hokejoví mistři světa se zlatými medailemi a pohárem.

David W Cerny, Reuters

Je jisté, že se Anttila do dějin finského hokeje zapíše nesmazatelným písmem. Přitom ještě před pěti lety hrál pouze nižší ruskou ligu VHL a na žádnou zářnou kariéru to nevypadalo. „Momentálně je ale nejznámější muž ve Finsku," usmíval se obránce Mikka Koivisto.

Anttila se v zápasech základní skupiny střelecky trápil, jenže v play off byl k nezastavení a v neděli večer s ostatními spoluhráči rozpoutal v hale mohutné oslavy. „Před šampionátem to byl jenom sen, teď je to skutečnost. Naší nejsilnější stránkou byla týmová práce. Všechno jsme dělali jako jeden muž, navzájem jsme se tahali dopředu," liboval si útočník Juhanni Tyrväinen.