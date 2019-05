Švédsko se těšilo na završení zlatého hattricku z hokejového MS. Do Bratislavy přijelo s týmem napěchovaným hvězdami z NHL, jenže nakonec se muselo strachovat o samotný postup do čtvrtfinále, po němž se však tým Tre Kronor nezvykle balil domů. Nestačil na pozdější šampiony z Finska. S jistou závistí, ale také respektem a inspirací nyní Švédové vzhlížejí ke svému sousedovi.

Švédům se šampionát nepovedl. Na úvod prohráli s Českou republikou 2:5, proti Rusku neměli nárok (4:7) a o holou účast ve čtvrtfinále se museli strachovat v dramatu s Lotyšskem, které Skandinávci vyhráli až díky risku soupeře bez brankáře 5:4. Ale k porážce neměli daleko.

Čtvrtfinále měli sice dobře rozehrané, ale Finové proti nim dovršili velký obrat v prodloužení. Pak už mohli jen sledovat nečekanou jízdu Suomi až ke zlatým medailím. Přitom i ve Finsku experti označovali vlastní národní tým na MS s osmnácti debutanty převážně z domácí ligy za nejhorší, jaký kdy na šampionátu zemi reprezentoval.

Švédský kouč Rikard Grönborg během duelu s Lotyšskem.

Vasily Fedosenko, Reuters

„Zatímco Švédsko prožívá těžký hokejový rok, Finové mají medailové žně. Už je to Finsko, kdo je naším větším bratrem v hokeji," píše například švédský list Dagens Nyheter ve své analýze s narážkou na výměnu historických rolí. Švédové vždy platili za větší a úspěšnější hokejovou zemi, od níž se menší soused zpoza Botnického zálivu učil.

Velmi podobně vyznívá také komentář Matse Wennerholma z deníku Aftonbladet.

Nu är det Finland som är storebror i hockey – VM-medaljer 2019: 4 mot Sveriges 1. #twittpuckhttps://t.co/GHRBROyWJz pic.twitter.com/FhcqNU7epW — DN Sport (@DN_Sport) 27. května 2019

„My Švédové se můžeme jen dívat a inspirovat od Finska, které v jednom roce získalo zlato na MS do 20 let i v seniorech a také senzační stříbro žen, které mělo být zlato, nebýt skandálního závěru finále s USA. To Švédsko vypadlo ve čtvrtfinále i na MS do 20 let (poprvé po 13 letech) a ženy poprvé v historii sestoupily z A skupiny. Finové už také mají větší hvězdy v NHL než Švédsko. Něco takového tu ještě nikdy nebylo," srovnává Wennerholm.

„Otázkou je, jestli ještě někdy trend zvrátíme. Pro Finy bude tohle zlato obrovským impulsem. Každý malý kluk bude snít o tom, že se sám stane hvězdou MS a dá přednost hokeji třeba před florbalem nebo fotbalem. Bude nemožné s Finy soupeřit. Švédsko má sice dvojnásobek obyvatel, nicméně Finové mají o 10 tisíc registrovaných hráčů víc. Po tomhle mistrovství už se bude propast jenom zvětšovat," předvídá komentátor Aftonbladetu.

Kohtuullisen vahva kolumni Ruotsista ruotsiksi siitä, miten Suomi on ohittanut Ruotsin jääkiekossa. Kaikessa. #leijonat ”Lillebror har blivit storebror.”

https://t.co/Ovi6Bn21PB — Antti J. Peltonen (@AnttiJPeltonen) 28. května 2019

Z českého pohledu se může švédská sebekritika zdát přehnaná. Tamní systém výchovy mládeže je považován za vzorový. V NHL si prakticky žádný tým nedovolí hrát bez švédských hráčů. A slabší rok na mezinárodní scéně mohlo alespoň částečně vynahradit zlato z MS do 18 let.

To čeští fanoušci čekají na velkou medaili z MS či olympiády dlouhých sedm let, během nichž byla maximem čtvrtá místa. Junioři se probijí do bojů o medaile jen sporadicky.

Svaz má registrovaných zhruba 110 tisíc hráčů, do 20 let ale jen kolem 28 tisíc. Co do počtu obyvatel poloviční Finsko má podle údajů IIHF celkem cca 73 tisíc registrovaných hokejistů (Švédsko necelých 63 tisíc), do dvaceti let jich ale eviduje téměř 40 tisíc (Švédsko 43 tisíc).