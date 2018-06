San Jose předložilo Hertlovi kvalifikační nabídku

Neznamená to však, že by odchovanec pražské Slavie musel takový kontrakt automaticky podepsat. San Jose si tímto krokem zajistilo právo dorovnat nabídky případných zájemců o Hertlovy služby a v případě, že by čtyřiadvacetiletý útočník zamířil jinam, získají kompenzaci v podobě výběru na draftu.

Hertl působí v dresu Sharks od roku 2014, kdy odešel z extraligy do NHL. Doposud v soutěži včetně play off odehrál 371 zápasů, ve kterých vstřelil 95 branek a přidal 102 asistencí. Účastník tří světových šampionátů počítá s tím, že bude v klubu pokračovat.

"Mluvil jsem s (generálním manažerem) Dougem Wilsonem a vím, že mě chtějí a počítají se mnou. Uvidíme, jak to bude," řekl Hertl po návratu do Čech na konci sezóny. "Se San Jose jsme ve spojení už delší dobu, o nové smlouvě už se jedná. Myslím si, že jednání budou trvat delší dobu, protože jde o delší a vysoký kontrakt. Samozřejmě obě strany mají nějaké představy, které se pomaličku sbližují," doplnil jeho agent Robert Spálenka.