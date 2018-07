Obránce Miller uzavřel s Vegas novou čtyřletou smlouvu

Miller patřil v premiérové sezoně klubu v NHL ke klíčovým hráčům. V základní části nevynechal žádný z 82 zápasů a byl nejproduktivnějším bekem týmu, když si připsal 41 bodů za 10 gólů a 31 asistencí. V play off, v němž Golden Knights nestačili až ve finále na Washington, přidal ve 20 duelech sedm bodů za tři trefy a čtyři nahrávky.

Součástí nového klubu se stal Miller před rokem díky rozšiřovacímu draftu. Ačkoliv si ho do NHL vybralo Los Angeles, dres Kings v lize neoblékl a před příchodem do Vegas odehrál dvě sezony za Boston. Celkem má v základní části 185 utkání a 70 bodů, 19 gólů a 51 přihrávek. V play off stihl za 24 startů osm bodů (3+5).