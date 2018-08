Brodeur se vrátil do New Jersey, na starost bude mít obchod

Legendární hokejový brankář Martin Brodeur nastoupil do managementu New Jersey Devils a ve svém bývalém klubu bude působit jako výkonný viceprezident pro obchodní rozvoj. Do týmu, za který v NHL odchytal 21 sezon, zamířil poté, co po třech letech skončil ve funkci asistenta generálního manažera St. Louis Blues.