Hokejisté Seattlu začnou hrát v NHL nejspíš až za tři roky

Zámořská NHL se pravděpodobně rozšíří na 32 celků až v sezóně 2021/22, tedy o rok později, než představitelé nového klubu ze Seattlu zamýšleli. Zástupce komisionáře NHL Bill Daly to řekl novinářům před jednáním Rady guvernérů na Floridě, kde se ale o přijetí hokejistů Seattlu ještě hlasovat nebude. To podle Dalyho přijde na řadu nejdříve v prosinci.

Společnost Seattle Hockey Partners oficiálně požádala o zařazení do ligy letos v únoru, kdy také složila kauci deset miliónů dolarů (221 miliónů korun). V říjnu se očekává prezentace nového klubu před vedením NHL.

Pokud liga rozšíření schválí, zařadí se nový tým do soutěže nejspíš v sezóně 2021/22. Majitelé klubu by přitom rádi viděli o rok dřívější datum. "Ještě to není jisté, ale myslím, že s tím vlastníci už takhle počítají. Ani my ani oni nejsme v žádném časovém presu," řekl Daly.

Za projektem nového klubu stojí skupina vlastníků v čele s hollywoodským producentem Jerrym Bruckheimerem a bankéřem Davidem Bondermanem. Za vstup do soutěže musejí zaplatit 650 milionů dolarů (14,3 miliardy korun), o 150 miliónů dolarů více než Vegas Golden Knights. Ti hrají v NHL od loňského podzimu a hned v první sezoně šokovali postupem do finále Stanleyova poháru.

Ačkoli Seattle neměl nikdy v historii tým NHL, figuruje mezi držiteli Stanley Cupu. Seattle Metropolitans, kteří hráli bývalou soutěž Pacific Coast Hockey Association v letech 1915 až 1924, ho vyhráli v roce 1917, když porazili Montreal Canadiens 3:1 na zápasy.