Nemilosrdná srážka! Českou hvězdičku zboural o dvacet kilo těžší soupeř

Nepříjemná srážka, která se navíc znásobila rychlostí obou hokejistů. Střídačce Detroitu, který se připravuje na NHL, zatrnulo. Nadějný český útočník Filip Zadina byl v utkání s Columbusem nekompromisně sestřelen ve třetí třetině. Byl otřesen, přesto se vrátil do utkání a naštěstí bude po ataku čtyřiadvacetiletého Justina Wadea v pořádku.

Zadina dostal puk v útočném pásmu, chystal se mezi kruhy skórovat. Napřáhl, vystřelil a přišla rána. Hokejka vylétla do vzduchu a český talent zůstal ležet. Právě se potkal se 107 kily živé váhy. On má o téměř 20 kilogramů méně.

„Dostal jsem přihrávku a snažil se vystřelit, ale objevil se tam druhý bek a trefil mě. Zápěstím jsem narazil do hrudníku, bolí to, ale budu v pořádku. Kontrolovali mi zápěstí, chtěl jsem se ale vrátit, možná jsem měl zůstat v šatně. Nepomohl jsem týmu. Byl to hrozný zápas," citoval osmnáctiletého forvarda klubový web po porážce 3:4.

Not good. Filip Zadina just got clobbered. He's hurt. pic.twitter.com/jLRoLCU3oR — Kyle M. (@KyleWIIM) 12. září 2018

V červenci Zadina podepsal tříletý nováčkovský kontrakt. Český talent byl vybrán jako šestka draftu, nyní se připravuje na premiérovou sezónu v NHL.

"Je sebevědomý, dokáže dávat góly. Přesně to potřebujeme," řekl po draftu ředitel hráčského rozvoje Detroitu Shawn Horcoff. Hlavně zůstat ale zdravý...

Zadina v minulé sezóně nastupoval v juniorské QMJHL za Halifax a v 57 zápasech posbíral 82 kanadských bodů.