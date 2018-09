Zadina v boji o NHL: Rozpačitý start a zklamání střídá nalezený střelecký apetit a povýšení

Šestka letošního draftu NHL Filip Zadina do Turnaje prospektů, který hostilo Traverse City v Michiganu, nastoupil s velkým očekáváním, bylo však znát, že se stále rozkoukává. „Teď už se na ledě cítím mnohem lépe než během turnaje,“ řekl však Zadina v průběho následného tréninkového kempu Detroitu Red Wings.

Český snajpr měl ve čtyřech utkáních Turnaje prospektů (mladých talentovaných hráčů - pozn. red.) gól a dvě asistence, ale například jeho parťáci z lajny si vedli výrazně lépe.

Joe Veleno, 30. hráč letošního draftu, se sedmi body vyhrál klubovou produktivitu a Michael Rasmussen, devítka loňského výběru nováčků, měl bodů pět a se třemi góly byl nejlepším střelcem Red Wings.

Klání se účastnilo osm týmů a Detroit došel až do finále. Tam podlehnul Columbusu 3:7. Filip Zadina byl v utkání tvrdě sražen a s pochroumaným zápěstím musel na čas odstoupit. Na led se ještě vrátil, ale podle svých vlastních slov měl zůstat v kabině.

Not good. Filip Zadina just got clobbered. He's hurt. pic.twitter.com/jLRoLCU3oR — Kyle M. (@KyleWIIM) 12. září 2018

„Turnaj prospektů byl těžký, protože se každý snažil ostatním ukázat, že je dobrý," popisoval Zadina. „Schytal jsem pár hitů, ale zvedl jsem se. Pro mě to byla nová zkušenost, předtím jsem proti nováčkům a hráčům z AHL ještě nehrál. Bylo to fajn, hráli jsme dobře," řekl Čech ke stříbrné příčce svého týmu.

„Tak moc jsem chtěl vyhrávat a zvítězit v celém turnaji, ale neskóroval jsem tři zápasy v řadě. Byl jsem sám ze sebe trochu zklamaný, ale řekl jsem si, že je to teprve začátek přípravy. Vezmu to za lepší konec, zlepším se a věřím, že se mi povede. Teď už se na ledě cítím mnohem lépe než během turnaje," líčil Zadina, který v tréninkovém kempu Detroitu velmi pookřál.

Góly, zlepšený výkon a zkušení spoluhráči

Tým Howe, za nějž Zadina v pátečním modelovém zápasu nastoupil, sice prohrál 1:5 s Týmem Lindsay, Zadina a spol. už za sebou ale měli vyčerpávající trénink. Čerstvý Tým Howe naopak v sobotu zvítězil 7:3 nad Týmem Delvecchio a český talent dal dva góly.

Za svůj výkon byl Zadina odměněn zkušenými spoluhráči pro nedělní tréninkové utkání.

„Dostal jsem se do skvělé lajny, s Andreasem Athanasiouem a Thomasem Vankem. Je pro mě potěšením s nimi hrát. Udělám, co můžu, abych dostál jejich úrovni," slíbil mladý střelec. „Budu se od těch kluků učit. (...) Dostanu ze sebe to nejlepší," dodal.

„Když teď nastupuju proti dospělým chlapům, je to o dost rychlejší, ale není to zase tak těžké. Je to moje hra, od níž se očekává rychlost. Jen si ještě zvykám na tu intenzitu. Zatím si vedu dobře, jen se snažím být ještě lepší," líčil Zadina.

V tréninkovém kempu o místo v prvním týmu Detroitu usilují kromě Zadiny také čeští obránci Libor Šulák, Filip Hronek nebo exhradecký slovenský brankář Patrik Rybár.

Krajánka Martina Frka potkalo v kempu zranění, délka jeho léčení by ale neměla být dlouhá.

Detroit začne sezónu 4. října na vlastním ledě proti Columbusu.