Čeští brankáři slavili výhry, Mazanec dokonce přihrál na gól!

Tři čeští brankáři zasáhli do pondělních přípravných zápasů před startem NHL a celé trio bylo v měření se soupeři úspěšné. Střídající Marek Mazanec pomohl New York Rangers k výhře 4:3 v prodloužení nad New Jersey, dokonce si připsal druhou asistenci u vítězné trefy Vinniho Lettieriho. Daniel Vladař odchytal celý zápas mezi tyčemi Bostonu proti Philadelphii (4:3) a Pavel Francouz zase prožil vítězný debut v brance Colorada v souboji Avalanche na ledě finalisty minulého ročníku soutěže z Las Vegas (5:3).