Strach o Kempného! Český zadák po tvrdém zákroku nedohrál, spoluhráč ho pak pomstil

Až v pátém přípravném zápase na novou sezónu v NHL se hokejisté Washingtonu dočkali první výhry, teď se ale obávají, aby úterní triumf 4:0 na ledě St. Louis nebyl draze vykoupený. Obhájce Stanley Cupu totiž na začátku třetí třetiny přišel o českého obránce Michala Kempného, který po tvrdém zákroku Roberta Bortuzza odstoupil ze hry a do zápasu už se nevrátil.

Osmadvacetiletý rodák z Hodonína, jehož Capitals získali v únoru z Chicaga a po sezóně zakončené ziskem poháru s ním podepsali novou čtyřletou smlouvu na celkem deset miliónů dolarů, se proti St. Louis asistencí podílel na druhém gólu svého týmu a na ledě byl i u toho třetího.

Právě vteřiny předcházející této trefě byly ale pro Kempného těmi posledními v utkání. Kanadský obránce Robert Bortuzzo jej totiž nevybíravě zasáhl předloktím do oblasti hlavy a krku.

Český zadák po nárazu na mantinel zůstal několik vteřin ležet na ledě, nakonec se však dokázal zvednout a po svých dojel na střídačku a následně i do kabiny. Cestou z ledu se ještě usmál při diskuzi se spoluhráčem Jevgenijem Kuzněcovem.

I to by mohlo znamenat, že nemusí jít o závažnější problém. U případného otřesu mozku by ale Kempný klidně mohl zmeškat start nového ročníku NHL, která se rozjede už za týden.

Klub po utkání jen oznámil, že Kempný utrpěl zranění v horní části těla. „Momentálně je v péči lékařů, takže bližší podrobnosti budu mít až druhý den," říkal bezprostředně po utkání trenér Washingtonu Todd Reirden.

Rozhodčí Bortuzzův zákrok jako nedovelený nevyhodnotili, po sedmi minutách hry se ale Kempného rozhodl pomstít jeho spoluhráč Tom Wilson. Ten si na Bortuzza počkal, shodil rukavice a bez sedmi centimetrů dvoumetrového beka Bluesmanů povalil na ledovou plochu.