Co popil Plekanec? Trenér měl jasno. Bylo to úžasné, komentoval útočník ovace za překonání velké mety

"Chtěl jsem, aby to co nejrychleji uteklo a mohli jsme hrát. Samozřejmě to ale bylo úžasné, vychutnal jsem si to. Emoce příliš neprojevuji. Vím, že je to úspěch a že ho po konci kariéry ocením, ale teď se soustředím na hru," říkal po boji Plekanec.

"Je to skvělý pocit. Když jsem tady začínal, nikdy jsem o ničem podobném nesnil. Byla to skvělá jízda a doufám, že bude pokračovat i nadále," doplnil střední útočník, který na hranici 1000 utkání dosáhl jako 13. hráč mezi aktivními hokejisty a celkově jako 324. v historii ligy.

V NHL debutoval v sezóně 2003/04 a s výjimkou krátkého působení v Torontu v minulém ročníku, kde odehrál 17 zápasů v základní části a dalších sedm v play off, strávil celou kariéru v Montrealu. Na kontě má 608 bodů za 233 branek a 375 nahrávek.

Radost z něho měl i trenér Montrealu Claude Julien. "Má proč být šťastný. Dneska vypadal, jako kdyby se napil pramene mládí. Byl jsem jeho první kouč v Severní Americe a jsem šťastný, že ho trénuji i nyní, kdy překonal takovou metu," uvedl vítěz Stanley Cupu z roku 2011.

Canadiens prožívají dobrý vstup do sezony, přestože v posledním roce skončili ve Východní konferenci až na 14. místě. V pěti zápasech ukořistili tři výhry, jedna z porážek navíc přišla až v prodloužení.

"Nepřekvapuje mě to, jelikož podobnou sezónu jako tu poslední jsme zažili už předtím a i po ní jsme se oklepali. Stejně jako tehdy i letos se kluci vrátili po létě hladoví a nabuzení, protože si tím nechtějí znovu projít. Stalo se mi to dvakrát a vím, jak je těžké dokončit sezónu, když víte, že budete mezi posledními," prohlásil Plekanec, jehož si Montreal na draftu v roce 2001 zamluvil ve třetím kole z 71. pozice.

Teď se zařadil do vybrané společnosti českých hráčů, kterým vévodí Jaromír Jágr se 1733 starty v NHL. Přes tisíc duelů odehráli také Roman Hamrlík (1395), Robert Holík (1314), Radek Dvořák (1260), Patrik Eliáš (1240), Václav Prospal (1108), Radim Vrbata (1057), Petr Svoboda (1028), Milan Hejduk (1020) a Petr Sýkora (1017).