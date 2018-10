Kdo to, proboha, je? Novináři v NHL valili oči, tohle ještě neviděli

Laviolette je považovaný za seriózního trenéra s vážným výrazem, v sobotu ale ukázal, že má i smysl pro humor a nezkazí legraci.

Před venkovními zápasy v Calgary a Edmontonu totiž svým hráčům slíbil, že pokud získají plný počet čtyř bodů, přijde na rozhovory s žurnalisty s býčí maskou na hlavě.

Hráči svůj díl sázky splnili, protože po triumfu 5:3 nad Flames dokázali obrat i Olejáře, takže byla řada na trenérovi. A ani on dohodu neporušil. Co říkáte, jak mu to slušelo?