Český hokejový obránce Filip Hronek se přesunul z Detroitu na farmu do Grand Rapids. Dvacetiletý odchovanec Hradce Králové v této sezóně debutoval v NHL a dosud sehrál za Red Wings šest utkání, v kterých si připsal tři body za gól a dvě asistence. Poslední tři duely ale strávil Hronek na tribuně.

Detroit sice už poslal Hronka na farmu těšně před startem sezóny, ale kvůli rozsáhlé marodce jej po jednom dni povolal zpět. Účastník letošního mistrovství světa v Dánsku působil v nižší soutěži AHL v dresu Grand Rapids v celé minulé sezóně.

Detroit draftoval Hronka v roce 2016 ve druhém kole na 53. místě. Do zámoří odešel po draftu z Hradce Králové, za který v extralize sehrál 41 zápasů a připsal si čtyři asistence.

Účastník dvou mistrovství světa dvacítek a jednoho světového šampionátu osmnáctek hrál za Griffins v AHL na konci sezony 2016/17 po příchodu ze Saginawu z juniorské OHL a získal s nimi Calderův pohár.

V minulém ročníku si připsal v AHL v 67 zápasech základní části 39 bodů za 11 branek a 28 asistencí. V pěti duelech play off zaznamenal jednu asistenci. Byl také zvolen do All Star týmu nováčků AHL.