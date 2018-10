Chytilovi se v NHL plní sny mezi elitou: Jágr byl jedním z důvodů, proč jsem začal s hokejem

Před rokem si rodáka z Kroměříže vybral při draftu v Chicagu slavný klub sídlící v Madison Square Garden. A hned dal Chytilovi najevo, že z něj chce mít do budoucna jednoho z klíčových hráčů. I když ho po pár zápasech poslal otrkat na farmu.

„Ta minulá sezóna v Hartfordu mi strašně moc pomohla. Cítím se být ve všech směrech lepší. Dostávám se do šancí, vytvářím je pro ostatní. Sice to tam ještě nepadá, ale na to se moc nesoustředím. V tomhle věku si užívám, že jsem tady, a dělám všechno, abychom vyhrávali," tvrdí Chytil.

Minulý týden přitom s napětím čekal, zda ho Rangers po devátém duelu sezony nepošlou opět do farmářského týmu. To by totiž nevstoupila v platnost jeho vstupní smlouva a kontrakt by se posunul o jeden rok. V neděli v Los Angeles však odchovanec Zlína odehrál už svůj 11. duel sezony, takže může být v tomto ohledu v klidu.

Zastínil i Nečase

Kolem Chytila ale nebyl zdaleka takový humbuk jako v případě loňské dvanáctky draftu Martina Nečase, kterého přitom Carolina po sedmi duelech nové sezóny poslala rozehrát do Charlotte v AHL. Na debut v NHL pak čekají i šestka letošního draftu Filip Zadina a šestnáctka Martin Kaut. A Chytil mezitím sbírá starty.

„Každý o tom sní hrát v NHL. Moc si toho vážím. Vím, že se musím zlepšovat, získat ice time a udělat si místo v sestavě," tvrdí český útočník. I když jsou výkony Rangers zatím dost vybledlé, play off je prý jasným cílem. Tak jako to bylo v dobách, kdy na Manhattanu působil Jaromír Jágr.

Český útočník Filip Chytil a Dmitry Kagarlitsky z Ruska během utkání turnaje Carlson Hockey Games.

Vlastimil Vacek

„Právě on byl jedním z důvodů, že jsem začal s hokejem. Spousta lidí z klubu si ho ještě pamatuje, ale taky další české hráče," připomíná Chytil i velkou éru Radka Dvořáka, Jana Hlaváče a světoběžníka Petra Nedvěda, pro kterého zůstal New York tím nejlepším městem na planetě.

„Je to jiný svět. Jsou tu parádní restaurace, úplně všechno, co člověk potřebuje," říká Chytil, který si chtěl do domovské MSG zajít i na koncert, ale byť zde hraje za Rangers, nesehnal lístky.

Teď jen doufá, že se na ledě v NHL bude brzy potkávat se spoluhráči z reprezentační dvacítky, kteří si teď procházejí farmářskou zkušeností. „Jsme pořád mladí, máme to před sebou."