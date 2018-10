Docela se to mydlilo, říkal Voráček. Českého drsňáka ale sudí do bitky nepustili

„Jeden zápas nedělá sezónu, ale takhle potřebujeme hrát. Všichni se podporovali, pět hráčů bylo blízko u sebe," lebedil si Gudas, který se snažil konkurovat domácím v tvrdé hře.

„Anaheim hrál dobře, hodně fyzicky, docela se to mydlilo. Ale my jsme dobře bruslili a zasloužili jsme si vyhrát," tvrdil Voráček, který neúspěšně střílel pětkrát a dvakrát po faulech na něj hráli hosté přesilovku.

Gudas se mezitím několikrát držel pod krkem se soupeři, ale sudí hrozící konflikty velmi rychle hasili.

Hosté se už v závěru blížili k výhře, ale jejich nadšení na nějakou dobu uhasil v přesilovce druhým gólem v zápase švédský objev Pontus Aberg, když tečoval puk před gólmanem Elliottem.

Gudas se zlobil a byl hořkej

„V tu chvíli jsem byl hořkej, to je jasný. Já i gólman jsme to mohli udělat líp. Byli jsme tam dlouho, měli jsme to vyhodit, ale oni to hned otočili. Je to těžké pro brankáře i pro mě vykrýt dráhu střely. Ale v oslabení dostáváme góly úplně z ničeho a musíme to zlepšit, jestli chceme něco dokázat v play off," tvrdil Gudas.

V tabulce Východní konference NHL je Philadelphia zatím čtvrtá od konce, ale když bude schopna zopakovat výkon z Anaheimu, měla by jít zase nahoru.

„Všechny čtyři lajny si vytvářely šance. I já jsem se dostal do čtyř tutovek, neproměnil jsem je... Ale ono to je jedno, když jsme vyhráli," oddechl si Voráček.