Palmy a Pacifik. Kalifornie přesto podléhá hokejové horečce

Z upršeného Bostonu do sluncem prozářené Kalifornie trvá cesta letadlem asi šest hodin. Zatímco východ Ameriky je spjatý se vznikem a rozvojem NHL, západní pobřeží se představě hokejové destinace stále dost silně vymyká. Palmy, oceán, surfaři. Tady je vážně někdo zvědavý na týmy, které proti sobě zápolí na ledě?

Když v roce 2007 Anaheim Ducks poprvé vyhráli Stanley Cup, slavilo jejich triumf v ulicích asi jen 20 tisíc lidí a pár kilometrů od arény nemělo mnoho místních obyvatel potuchy, jak převratná událost se právě stala. Konkurenční Kings ze 40 kilometrů vzdáleného Los Angeles se své první trofeje v historii dočkali o pět let později a z destinace, kde více než 300 dnů v roce svítí sluníčko, se najednou stala hokejová výspa. A to ještě necháváme stranou tým ze San José, které leží na jižní straně sanfranciské zátoky.

„Když jsem v roce 1988 do LA přicházel, vůbec by mě nenapadlo, že to může někdy nabrat takový směr," prohlásil nejlepší hráč všech dob Wayne Gretzky jehož socha před arénou Staples Center připomíná zásluhy, jaké měl o rozvoj hokeje v Kalifornii.

Socha Waynea Gretzkého v Los Angeles.

PRÁVO/Marek Burkert

NHL od dřevních dob Original Six, kdy o Stanley Cup hrálo po dobu 25 let jen šest týmů, mohutně expandovala. Florida, Texas, Colorado, Carolina, Ohio... V Kalifornii sice stále mají větší fanouškovskou podporu baseballisté Dodgers, nebo basketbalisté Lakers, které posílila superstar LeBron James, ale hokej už je pro řadu lidí zaběhnutou večerní kratochvílí. Na zápasech se občas objeví i hollywoodské hvězdy a Kings i Ducks mívají pravidelně plno, byť k tomu někdy přispívají také příznivci hostujících mužstev.

„Tady žije spousta lidí z různých koutů Ameriky, takže i třeba z Pensylvánie. Navlečou na sebe dresy a jdou si zafandit, aby si připomněli, odkud jsou," řekl obránce Radko Gudas po zápase, v němž znělo mohutné skandování: Let's go Flyers!

Zvláštní ale je, že čeští hokejisté až na čestné výjimky příliš výraznou stopu v Kalifornii nezanechali. Doby, kdy v LA měli gólmanskou dvojici Čechmánek, Hnilička jsou pryč. Mistr světa Tomáš Vlasák byl zase rád, že může zpátky do Evropy po zkušenosti z farmy Kings v Lowellu, místě s abnormální kriminalitou...

Kalifornie ve znamení hokeje LA Kings Anaheim Ducks rok založení 1967 1993 Stanley Cup 2012, 2014 2007 Češi v současném týmu nikdo Ondřej Kaše, Andrej Šustr (farma San Diego) Češi s nejvíce zápasy Jar. Modrý 454 Pavel Trnka 322 Robert Lang 147 Petr Sýkora 197 Jan Vopat 65 Ladislav Kohn 128

V současném kádru Los Angeles česká jména chybějí, v Anaheimu si ale buduje pozici Ondřej Kaše. Jenže je momentálně zraněný, do sezony nenaskočil a nemá tak od klubu svolení mluvit s novináři. Rekonvalescenci mu snad zpříjemňuje pobyt na Newport Beach, kde ostatně bydlí většina hráčů Ducks. Při výhledu na majestátní Pacifik rychle přijdete na jiné myšlenky.

NHL se ale snaží, aby lidé v Kalifornii podlehli hokejovému vábení ještě v mnohem větší míře. Před čtyřmi lety se na stadionu Dodgers uskutečnil dokonce duel mezi Kings a Ducks pod širým nebem. Když dělníci připravovali ledovou plochu, slýchávali k tomu po večerech i vytí kojotů.

Mnoho lidí si sice ťukalo na čelo, ale outdoorový zápas ve stínu palem se opravdu uskutečnil. A přilákal 54 tisíc diváků. „Před 25 lety jsme byli trochu exoty. Ale podařilo se nám ty kořeny zapustit," řekl Gretzky, bez jehož přičinění by Kalifornie byla hokejově chudší.

Virus NHL však přeskakuje dál. Jen necelých pět hodin autem trvá cesta z Anaheimu do Las Vegas, kde loni vznikl 31. klub soutěže a humbuk, jaký způsobil postupem do finále Stanley Cupu, je pořád v živé paměti. Hokejová epidemie se však šíří dál a Seattle, nebo Houston, se už se nemohou dočkat, až pohltí i je.