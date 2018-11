Žlutá je dobrá. Jenže Češi v NHL vyklízejí pozice, takže bohužel dominuje modrá

Nejmladší generace to už nepamatuje, ale v dobách, kdy internet ještě neexistoval nebo byl teprve v plenkách, byla to snad první věc, kterou většina českých hokejových fanoušků udělala hned po ranním probuzení. Pustit teletext a sledovat, jak se na ně valí žlutá lavina. Právě žlutou barvou totiž byli zvýrazněni čeští hráči, kteří se v noci góly či asistencemi zapsali do statistik zápasů NHL. Nyní už teletext používá jen hrstka lidí a místo žluté barvy bohužel dominuje modrá, která informuje o zahraničních střelcích.

To tenkrát byly časy... Jako by se ani nechtělo věřit, že pořád šlo o jednadvacáté století. V jeho začátcích pravidelně každým rokem hrálo v zámořské hokejové NHL kolem sedmdesátky Čechů, o čemž si ostatní vyspělé evropské hokejové země mohly nechat tak akorát zdát.

A čeští borci jako Jágr, Martin Straka, Petr Sýkora, Hejduk, Lang, Petr Nedvěd nebo Patrik Eliáš navíc byli jedněmi z lídrů svých týmů. Třeba v sezoně 2001/02 nastoupilo do zápasů 71 českých hráčů v poli, což bylo osm procent z celkového počtu. Suverénně nejvíc ze všech evropských států.

Jenže po výluce sezoně 2004/05, kvůli které se tehdy nehrál celý ročník, počet našich zástupců v nejlepší hokejové lize světa klesá (viz tabulka). Do právě probíhající sezony zatím naskočilo jen 28 hráčů v poli. Jistě, pozvánky z farmy se jistě ještě některý z Čechů do konce sezóny dočká, to však nic nemění na tom, že tak málo Čechů v ročníku NHL v novém tisíciletí ještě nikdy nehrálo.

Počet českých hráčů v poli v posledních 19 sezónách NHL: 2000/01 66 2001/02 71 2002/03 68 2003/04 68 2004/05 výluka 2005/06 62 2006/07 61 2007/08 55 2008/09 53 2009/10 44 2010/11 39 2011/12 40 2012/13 40 2013/14 33 2014/15 34 2015/16 35 2016/17 32 2017/18 32 2018/19 28

Český hokej tak sklízí to, jak v posledních letech zaspal s prací s mládeží. „Fakt jsme strašně zaspali a v dohledné době to nenapravíme. Teď navíc přijdou mladé ročníky, které máme slabší. Ať se to někomu líbí, nebo ne," říká bývalý hokejový útočník Milan Antoš, který se trénování mládežníků věnuje posledních sedm let a nyní působí jako asistent kouče dorostu Slavie.

I letos vyrazilo z Evropy zabojovat o šanci v NHL několik českých hokejistů - brankář Francouz, obránci Sklenička, Moravčík, Pyrochta a útočníci Radil, David Kaše, Jan Kovář a Martin Kaut. Ani jeden z nich se ale zatím z farmy do prvního týmu nedostal...

„U nás v Česku jsou mladí kluci zvyklí, že přijdou na trénink, zacvičí si, udělají běžné věci. Konkurenci ale vůbec nevidí. Tu poprvé poznají až za mořem. A tam se s nimi nikdo nepárá," nachází Antoš jeden z důvodů ústupu českého hokeje za oceánem.

Počet hráčů v poli evropských hokejových velmocí v NHL Sezóna Česko Švédsko Finsko Rusko 2018/19 28 71 36 29 2017/18 32 88 33 34 2016/17 32 79 32 38 2015/16 35 75 28 36 2014/15 34 67 26 28

Zatímco v uplynulé sezóně naskočilo do NHL 88(!) Švédů, Čechů jen 32. Finové jsou na tom sice podobně, ale za poslední roky počet jejich hráčů v NHL mírně stoupá. U Čechů jde naopak o sestupnou tendenci.

„Když už jsme u těch Finů... Srovnával jsem si počet registrovaných českých a finských juniorů. My jich máme 29 tisíc, zatímco Finové 40 tisíc. A to jsme přitom desetimilionový národ, zatímco Finů je jen pět a půl milionu. Když si pak podobné věci spojujete dohromady, dochází vám, kde jsme...," krčí Antoš rameny.

Samostatnou kapitolou pak jsou Rusové. V posledním ročníku jich NHL hrálo 34, tedy jen o dva víc než Čechů. Jenže když se podíváte na kanadské bodování sezony 2017/18, v první dvacítce figurovalo hned pět Rusů a jediný Čech Voráček.

Jak by mohla vypadat sestava ČR jen z hráčů, kteří v této sezóně odehráli v NHL alespoň 1 zápas: Rittich, Mrázek - Rutta, Kempný, R. Polák, Šulák, Hronek, Jeřábek, Šustr - Pastrňák, Hertl, J. Vrána - J. Voráček, Krejčí, Palát - Frolík, Simon, Nosek - Frk, Faksa, Jaškin - Sobotka

Kdyby teď měli trenéři národního týmu skládat mužstvo jen z krajánků, kteří v probíhající sezóně odehráli alespoň jeden duel v NHL, nominaci by nakonec dali dohromady. I když by měli na výběr jen ze sedmi obránců.

Otázkou ale je, jak to bude vypadat za pár let...

Teletext, zdroj mnoha informací před érou internetu. Takto probíhal přenos textových zpráv prostřednictvím televizního signálu.