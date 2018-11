Čeští talenti v konkurenci největších hvězd NHL. S nejlepšími pravidelně nastupuje jen jediný

Červnový draft dal naději, že by v budoucnu mohl český hokej hrát v zámoří důležitější roli. Kluby NHL si vybraly hned jedenáct českých hokejistů, což je druhý největší počet za posledních deset let. Víc jich bylo pouze v roce 2015 (12). Jenže realita je taková, že z českých hráčů do 20 let hraje nejlepší ligu na světě pravidelně jen jediný – Filip Chytil v New Yorku Rangers.

„Každý o tom sní hrát v NHL. Moc si toho vážím. Vím, že se musím zlepšovat, získat ice-time a udělat si místo v sestavě," řekl v říjnu pro Právo a Sport.cz devatenáctiletý útočník. Z jeho slov je patrný respekt a vědomí, jak je těžké vybudovat si v raném věku místo v jakémkoliv týmu kanadsko-americké soutěže.

Své o tom ostatně vědí útočníci Martin Nečas, Filip Zadina či Martin Kaut, kteří stejně jako Chytil byli draftováni v prvním kole. Nečas s Chytilem v roce 2017, Zadina s Kautem o rok později.

Martin Nečas patří mezi největší české talenty. Přesto zatím sbírá ice-time na farmě v AHL. V dresu Caroliny (na snímku) stihl v NHL celkem odehrát 8 zápasů.

ČTK/AP/Karl B DeBlaker

Na rozdíl od zlínského odchovance momentálně všichni ostatní hrají na farmě v nižší AHL. „Tady všichni skáčou, že Nečas je náš největší talent. A ono najednou 'prd' a je na farmě. Nikdo tady doma netvrdil, že by mohl jít na farmu, protože byl výborný. Jenže když se podíváte na jeho statistiky v Brně, tak to nebylo tak, že by bodově boural extraligu," říká někdejší hokejista a v současnosti asistent trenéra slávistického dorostu či televizní komentátor Milan Antoš.

Lepší farma než extraliga

„Málo hráčů, pokud jsou draftováni, hned naskočí do NHL. Jedná se většinou o výjimečné talenty. Také záleží na týmu, který si daného hokejistu vybere," poukazuje na důležitý fakt trenér české reprezentace do šestnácti let Petr Haken.

„U nás se na AHL pořád nahlíží s despektem. Přitom je to soutěž, ze které prakticky kdokoliv může hned nastoupit v NHL. Pro mladé kluky je mnohem lepší hrát na farmě než třeba v extralize," má jasno bývalý útočník Jakub Koreis, který stejně jako zmiňovaní hokejisté byl do NHL draftován v prvním kole (v roce 2002 z 19. pozice).

Kapitán Edmontonu Connor McDavid se rozhlíží, kam vystřelí.

ČTK/AP/Jason Franson

V NHL hraje prim mládí a s ním spojená rychlost. Proto ji uchvacují rychlé ruce jednadvacetiletého Connora McDavida, chytrost stejně starého Austona Matthewse či střelecký instinkt dvacetiletého Patrika Laineho.

„Na první pohled to vypadá, že v NHL hrají strašně mladí hráči, ale musíte si uvědomit, že je to jen zlomek hráčů. Jen ti nejlepší. Kolik kluků, kteří prošli letošním draftem, hraje pravidelně NHL?" klade se řečnickou otázku Koreis.

Hokejisté do 20 let, kteří v této sezoně odehráli aspoň jeden zápas v NHL Jméno (národnost, klub, pozice, věk) Maxime Comtois (Kanada, Anaheim, útočník, 19 let) Isac Lundeström (Švédsko, Anaheim, útočník, 19 let)* Urho Vaakanainen (Finsko, Boston, obránce, 19 let) Casey Mittelstadt (USA, Buffalo, útočník, 19 let) Rasmus Dahlin (Švédsko, Buffalo, obránce, 18 let)* Andrej Svečnikov (Rusko, Carolina, útočník, 18 let)* Martin Nečas (Česko, Carolina, útočník, 19 let) Henri Jokiharju (Finsko, Chicago, obránce, 19 let) Miro Heiskanen (Finsko, Dallas, obránce, 19 let) Michael Rasmussen (Kanada, Detroit, útočník, 19 let) Evan Bouchard (Kanada, Edmonton, obránce, 19 let)* Jaret Anderson-Dolan (Kanada, Los Angeles, útočník, 19 let) Jesperi Kotkaniemi (Finsko, Montreal, obránce, 18 let)* Nico Hishier (Švýcarsko, New Jersey, útočník, 19 let) Filip Chytil (Česko, New York Rangers, útočník, 19 let) Alex Formenton (Kanada, Ottawa, útočník, 19 let) Brady Tkachuk (USA, Ottawa, útočník, 19 let)* Robert Thomas (Kanada, St. Louis, útočník, 19 let) Kristian Vesalainen (Finsko, Winnipeg, útočník, 19 let) Pozn.: Hvězdičkou jsou označeni hráči, kteří byli draftováni na posledním draftu (červen 2018)

Z v červnu draftovaných hráčů si alespoň jeden start v NHL připsalo šest hokejistů. Z loňského draftu okusilo atmosféru NHL mnohem více hokejistů (dvaadvacet), přičemž více než pětadvacet zápasů odehráli pouze tři z nich (Hischier, Chytil a dvacetiletý Nolan Patrick).

Češi draftovaní do NHL v 1. kole za posledních 10 let Rok Jméno hráče (draftující tým) Pozice 2018 Filip Zadina (Detroit Red Wings) 6. Martin Kaut (Colorado Avalanche) 16. 2017 Martin Nečas (Carolina Hurricanes) 12. Filip Chytil (New York Rangers) 21. 2016 nikdo 2015 Pavel Zacha (New Jersey Devils) 6. Jakub Zbořil (Boston Bruins) 13. 2014 Jakub Vrána (Washington Capitals) 13. David Pastrňák (Boston Bruins) 25. 2013 nikdo 2012 Radek Faksa (Dallas Stars) 13. Tomáš Hertl (San Jose Sharks) 17. 2011 nikdo 2010 nikdo 2009 nikdo

Z českých hokejistů, kteří byli za posledních deset let draftováni do NHL v prvním kole, se nejvíce prosadil David Pastrňák. Útočníka Bostonu už v jeho dvaadvaceti letech lze zařadit mezi největší hvězdy Bruins. Z dalších hráčů pravidelně hrají NHL Jakub Vrána ve Washingtonu, Radek Faksa v Dallasu, Tomáš Hertl v San Jose i Pavel Zacha v New Jersey, jenž má za sebou čtrnáctidenní pobyt na farmě. Na premiéru stále čeká jediný obránce Jakub Zbořil.

Ale vraťme se k těm, kteří ještě nepřekročili dvacáté narozeniny a mohou tak český národní tým reprezentovat na mistrovství světa této věkové kategorie na přelomu roku v Kanadě. Kromě Chytila nakoukl mezi hokejovou smetánku na osm zápasů i Martin Nečas. Zadina s Kautem si na svoji šanci musejí počkat.

Filip Zadina na tréninku české hokejové reprezentace.

PRÁVO/Vlastimil Vacek

„V případě Nečase si myslím, že Carolina moc dobře o Martinově talentu ví. Pro mladého kluka je lepší hrát dvacet minut za zápas v AHL než se plácat ve třetí či čtvrté lajně v NHL. V AHL má šanci se zlepšovat a hrát dospělý hokej," myslí si Koreis. „Rozhodně bych nad ním i nad Filipem Zadinou nelámal hůl. To jsou ohromně talentovaní kluci, a právě to, že jsou na farmě, má přispět k tomu, aby svůj ofenzivní talent rozvíjeli," dodal.

Podobně hovoří i mistr světa z roku 1985 a momentálně televizní komentátor Pavel Richter. „Filipovi dali v Detroitu čichnout v přátelských zápasech a on neměl takovou výkonnost, aby si zajistil hlavní tým. Pobyt na farmě musí přetrpět. Myslím si, že to je dobrý hokejista a až čas ukáže, jestli do NHL patří. Já myslím, že ano."

"Myslím si, že Nečas se Zadinou budou hrát NHL pravidelně, jen si na zámořský styl musí zvyknout. Každá organizace své hráče na začátku vždy zkouší," dodává Haken.

Na tahouny se bude čekat

Právě Nečas se Zadinou by (opět) měli táhnout českou reprezentaci do 20 let na mistrovství světa. Společně s nimi i Chytil s Kautem. „Na tyto hráče budeme čekat do poslední chvíle," uvědomuje si jejich přínos pro mužstvo trenér národního týmu dvacítek Václav Varaďa.

Mladí reprezentanti budou na světovém šampionátu ve Vancouveru a ve Victorii usilovat o to, aby pro český hokej po třinácti letech v této kategorii vybojovali cenný kov. Na loňském mistrovství už visel ve vzduchu. Ale po semifinálovém výprasku 2:7 od Kanady přišel v souboji o bronz s USA další krutý výsledek (3:8).

"Ohledně medaile jsem skeptický. Úroveň našich hráčů není taková, jako je úroveň Rusů, Kanaďanů nebo Američanů. Budeme rádi, když se dostaneme mezi nejlepší čtyři. Ale placku bych klukům strašně moc přál," nabízí svůj pohled Richter.