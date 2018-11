Pastrňák po hattricku vládne střelcům NHL. Rittich vychytal první nulu

Pastrňák započal cestu za svým třetím kariérním hattrickem nesmírně aktivně a v první třetině na ledě dominoval. Jeho snaha přinesla plod v podobě prvního gólu, na nějž přihrál Patrici Bergeronovi.

Ve druhé části skóroval sám český střelec. U hrazení v útočné třetině získal puk pro spoluhráče, o pár momentů později si pak s Bergeronem prohodili role a Pastrňák střelou z levého kruhu zvýšil na 2:0. „To byla nejtvrdší rána, jakou jsem kdy viděl. Dokonce ho to položilo, jako puk trefil z první," popsal gól v Havířově narozeného útočníka brankář Sparks.

Po další přesné souhře v polovině zápasu už Bruins zásluhou Pastrňáka vedli 3:0. V závěru třetiny vsítil jediný gól Toronta John Tavares.

V 55. minutě se domácím vyvedla početní výhoda, při níž Boston vyšachoval obranu Maple Leafs a Pastrňák dovršil hattrick. Jen 26 sekund poté na konečných 5:1 změnil skóre Joakim Nordstrom, kotouč pro něj vybojoval český centr David Krejčí.

„Byla to vážně zábava," nepřekvapil Pastrňák, jenž od svého vstupu do ligy proti Torontu zaznamenává průměrně 1,42 bodu na zápas. „Rád hraju proti Torontu," dodal český snajpr. „Je to neskutečný hráč a strašně moc talentovaný, navíc teď lépe čte hru, což ho dělá ještě nebezpečnějším," složil Brad Marchand podporu svému spoluhráči.

Čtyřiceti zákroky se vyznamenal brankář Jaroslav Halák, jemuž kryl záda Daniel Vladař. Jednička Tuukka Rask požádal o několik dní volna, a tak Bruins povolali z farmy v Providence v AHL jednadvacetiletého rodáka z Prahy.

Simon třetí hvězdou zápasu

V sobotním programu NHL se předvedl i útočník Dominik Simon, jenž gólem a přihrávkou pomohl Pittsburghu ukončit sérii pěti porážek a stal se třetí hvězdou souboje, ve kterém Penguins zdolali Arizonu 4:0. Tou druhou byl brankář Casey DeSmith, který podruhé za sebou chytal na úkor tradiční jedničky Penguins Matta Murrayho.

„DeSmith se několikrát předvedl," řekl kouč Coyotes Rick Tocchet o brankáři Pittsburghu, jenž vychtal druhé čisté konto sezóny a třetí v celkově 17 zápasech NHL.

První hvězdou utkání byl zvolen kapitán Pittsburghu Crosby. „Sidney Crosby je samozřejmě Sidney Crosby. On byl dnes rozdílovým hráčem, dominoval a my jsme na to nenašli odpověď," pokračoval Tocchet. Crosby měl v zápase 1+1 a ve druhé třetině se dokonce vystřídal na centru tří formací Penguins.

Tatar vystřelil výhru nad Canadiens

Forvard Tomáš Hyka z Vegas dvakrát asistoval, ale Golden Knights prohráli v Montrealu 4:5.

Utkání bylo speciální pro Maxe Paciorettyho, donedávna hráče Canadiens, a Slováka Tomáše Tatara, jenž naopak působil v mužstvu Vegas. Na rozdíl od Tatara, který vstřelil vítězný gól a zaznamenal čtvrtý ve třech zápasech, Paciorettymu nestačilo na branku ani devět střel.

Nahrávku si připsal také střední útočník Radek Faksa, jehož Dallas doma podlehl nejlepšímu celku soutěže Nashvillu 4:5 v prodloužení.

Predators v probíhající sezóně ještě na ledě soupeře neprohráli, jejich vítězná šňůra se už roztáhla na osm střetnutí.

David Rittich proti Los Angeles předvedl 21 zákroků a dovedl Calgary za výhrou 1:0. Jedinou branku zápasu vsítil už ve třetí minutě úvodní části Travis Hamonic.

Rittich ve svém třetím startu v řadě vychytal Flames vítězství, na první čisté konto dosáhl ve 22. utkání v NHL.

Philadelphia rozstřílela Chicago 4:0, Češi v zápase nebodovali. Blackhawks prohráli už sedmé utkání za sebou a druhé pod novým trenérem Jeremym Collitonem. obránce Jan Rutta byl u jednoho inkasovaného gólu, stejně tak útočník David Kämpf.