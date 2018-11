Není všem dnům konec. Český hokej se může v NHL na jednu věc spolehnout

Pryč je éra Dominika Haška, Tomáše Vokouna či Ondřeje Pavelce. Velikány českého brankoviště nahrazují jiní. Momentálně v NHL reprezentují českou brankářskou školu Petr Mrázek, Michal Neuvirth a David Rittich.

Čeští brankáři, kteří nastoupili alespoň do 1 zápasu v NHL za posledních 10 sezón: 2009/2010 Michal Neuvirth, Ondřej Pavelec, Tomáš Vokoun 2010/2011 Michal Neuvirth, Ondřej Pavelec, Tomáš Vokoun 2011/2012 Michal Neuvirth, Ondřej Pavelec, Tomáš Vokoun 2012/2013 Petr Mrázek, Michal Neuvirth, Ondřej Pavelec, Tomáš Vokoun 2013/2014 Marek Mazanec, Petr Mrázek, Michal Neuvirth, Ondřej Pavelec 2014/2015 Marek Mazanec, Petr Mrázek, Michal Neuvirth, Ondřej Pavelec 2015/2016 Petr Mrázek, Michal Neuvirth, Ondřej Pavelec, Roman Will 2016/2017 Marek Langhamer, Marek Mazanec, Petr Mrázek, Michal Neuvirth, Ondřej Pavelec, David Rittich 2017/2018 Marek Langhamer, Petr Mrázek, Michal Neuvirth, David Rittich 2018/2019 Petr Mrázek, Michal Neuvirth, David Rittich

„V NHL máme tři velmi kvalitní gólmany, kteří potvrzují slova o české brankářské škole, jež je světově vyhlášená," říká bývalý brankář a současný poslanec Milan Hnilička (ANO), který v NHL odchytal 121 zápasů za New York Rangers, Atlantu Thrashers či Los Angeles Kings.

S Hniličkou souhlasí i další někdejší gólman a mistr světa z roku 1985 Jiří Králík. „Není potřeba si říkat, že by českých brankářů mělo být v NHL iks, protože další jsou v KHL nebo v AHL."

Statistiky českých brankářů v letošní sezóně NHL: Jméno Zápasy Výhry Prohry Průměr gólů na zápas % úspěšnost zákroků Čistá konta Odehrané minuty Petr Mrázek 8 3 5 2,76 88% 0 480 Michal Neuvirth 1 0 1 6,00 72,7% 0 60 David Rittich 8 5 3 1,91 93,5% 1 409

Ani jeden ze zmíněné trojice ale nemá v týmu jisté místo jedničky. Nejblíže k ní má Mrázek v Carolině. Ostravský rodák však kvůli zranění v dolní části těla nenastoupil do posledních pěti duelů. „Zranění není vážné, ale ještě to na chytání puků není. Doufám však, že to je jen otázka pár dnů či týdne," komentoval svůj stav na facebookovém účtu Mrázek.

Zranění limituje také Neuvirtha. V létě se podrobil operaci kyčlí, a když se zdálo, že naskočí zpátky do kolotoče zápasů, přišla další rána a třicetiletý brankář je opět na listině zraněných hráčů. „Jsem po operaci kyčlí a je to, jaké to je. Snažím se zůstat pozitivní a uvidíme, co bude dál," ví Neuvirth.

David Rittich v akci.

Adam Hunger

Momentálně zdravým českým brankářem tak v NHL zůstává jen Rittich. Šestadvacetiletý gólman plní v Calgary roli dvojky za Mikem Smithem. Oproti svému sokovi odchytal o čtyři utkání méně, avšak má výrazně lepší čísla. Průměr obdržených branek na zápas činí 1,91 (u Smithe je 3,51), úspěšnost zákroků je 93,5 % (Smith má 87,7 %). „Rittich má před sebou velmi dobrého a zkušeného gólmana a je v situaci, kdy si své místo v NHL musí vybudovat," uvědomuje si jisté úskalí Hnilička.

Další vlčáci čekají na šanci

Olympijský vítěz z Nagana 1998 a trojnásobný mistr světa z let 1999, 2001 a 2005 zmiňuje i jinou důležitou věc. „Máme další kluky, kteří mohou do NHL nakouknout."

V AHL, čili farmářské soutěži, chytá pět českých brankářů - Pavel Francouz, Daniel Vladař, Josef Kořenář, Marek Mazanec a Vítek Vaněček. Vladař před pár dny okusil v pozici náhradníka na dva zápasy atmosféru NHL. Totéž i Mazanec, kterého Rangers ve středu podruhé v sezoně povolali k prvnímu týmu.

Marek Mazanec během tréninku hokejové reprezentace.

Vlastimil Vacek

Gólmani by se podle Hniličkových slov měli obrnit trpělivostí a příliš do NHL nespěchat. „Není potřeba se někam hrnout. Pokud si udržíme počet tří až pěti gólmanů v NHL, je to vzhledem k velikosti naší země pořád hodně slušné číslo."