Washingtonský hokejista Wilson může hrát, arbitr mu zkrátil trest

Washingtonský útočník dostal dlouhý trest za to, že v přípravném utkání krátce před startem sezony trefil do hlavy Oskara Sundqvista ze St. Louis. Disciplinární komise přihlédla k tomu, že to byl už čtvrtý Wilsonův distanc v kariéře, vesměs za posledních 13 měsíců.

Kanadský hokejista se odvolal, ale komisionář NHL Gary Bettman na konci října jeho distanc na 20 zápasů potvrdil. Wilson se proto poté obrátil ještě na neutrálního arbitra, který mu trest o šest zápasů zkrátil.

Čtyřiadvacetiletý hráč chyběl Capitals v 16 zápasech. Zastavení činnosti pro Wilsona zároveň znamenalo ztrátu zhruba 880 000 dolarů (přes 20 milionů korun) z platu.