Procitnutí! Zacha našel střelecké štěstí a zažívá nejlepší období v sezoně

Na začátku listopadu prožíval období, které ve své zámořské kariéře ještě nezažil. Český hokejista Pavel Zacha byl vedením New Jersey poslán na farmu do Binghamtonu. Pobyt v nižší soutěži AHL mu ale výrazně prospěl a po povolávacím rozkazu zpátky do prvního týmu střelecky pookřál. V posledních třech střetnutích se hned čtyřikrát zapsal mezi střelce.

Začátek sezony jednadvacetiletého Zachu nezachytil v herní pohodě. Ačkoliv se jeho ice-time pohyboval v prvních deseti zápasech okolo patnácti minut na zápas, nedokázala se šestka draftu z roku 2015 zapsat mezi střelce. Hlavní kouč Devils John Hynes českému centrovi vyčítal, že nestřílí z nebezpečných pozic a vytváří sobě i spoluhráčům málo gólových šancí, a rozhodl se Zachu přeřadit o soutěž níž.

Ani v Binghamtonu ale brněnský rodák nevstřelil tolik kýžený gól. Ve čtyřech duelech ale zapsal pět asistencí. Zvláště se mu povedl duel proti Utice (5:1), ve kterém zaznamenal dvě gólové nahrávky a byl vyhlášen druhou hvězdou duelu.

Na farmě pookřál

Po čtrnácti dnech na farmě přišel povolávací rozkaz zpět do New Jersey, jelikož se zranil Brian Boyle a trenér Hynes potřeboval centra. Proto ukázal právě na Zachu.

Od svého návratu působil urostlý Čech úplně jiným dojmem. Na farmě získal sebevědomí a herní pohodu. Odměna v podobě prvního gólu v sezoně přišla v duelu proti Detroitu, kdy střelou z první otevřel skóre. Následně byl také vyhlášen druhou hvězdou.

Rázem byl tlak pryč a Zacha hned druhý den opět skóroval. Tentokrát pokořil brankáře Caroliny. Zlepšené výkony pak korunoval v nočním duelu, kdy hned dvakrát překonal Careyho Price v bráně Montrealu a měl velkou zásluhu na výhře 5:2. Dvou tref v jednom utkání NHL dosáhl podruhé v kariéře. Poprvé to bylo 11. října 2017 proti Torontu.

„Kluci mě našli skvělými pasy. Jsem rád, že jsem je proměnil v góly. Jsem opravdu šťastný, že se mi teď tak daří," konstatoval Zacha po zápase, ve kterém vstřelil čtvrtý a pátý gól svého týmu.

„Soustředím se na svou hru, bruslení a na to, aby to soupeři proti mně měli těžké. Také se snažím vyhrávat souboje o puk a chodím do branky. Snažím se rychleji rozhodovat a docela to zabírá. Určitě si věřím víc, než když mě poslali na farmu," poukazuje český centr.

Zachovy herní proměny si všiml i Hynes. „Teď je sebevědomější a hraje dobře. Bruslí, je dravý, věří si. Když v tom bude pokračovat, bude produktivní," pochválil výkony českého hráče, který je součástí úspěšné druhé lajny.

„Lajna Johansson-Zacha-Jesper Bratt se v posledních čtyřech pěti zápasech stala opravdu produktivní. Myslím, že Pavel dnes ukázal svou sílu. On je fakt velký a silný bruslař a to je přesně to, co potřebujeme. Nyní by měl být sebevědomější a na puku by se měl cítit lépe. Potřebujeme kluka, jako je on, aby hrál dobře po zbytek roku," vyjádřila se na Zachovu adresu i největší hvězda týmu Tyler Hall.