Rána těsně vedle oka hned na přivítanou. Radil je netypickým nováčkem

Je hodně netypickým nováčkem. V osmdesátých letech, pokud neemigrovali, chodili čeští a slovenští hráči do zámoří na konci kariéry. Časy se mění a Lukáš Radil, který naskočil do NHL v 28 letech, je dnes výjimkou… „Přišel jsem asi trochu později než ostatní, ale jsem šťastný, že se mi splnil sen. Snažím se přizpůsobit a užívat si každou minutu na ledě. Snad tady ještě něco ukáži,“ usmívá se útočník San Jose Sharks.

Hrával ve Vrchlabí, v Pardubicích či v Moskvě za Spartak. Nedávno se hokejový světoběžník posunul z farmy až do NHL.

„Vrchlabí, to už je dávno. První liga, bylo mi devatenáct. Od té doby vedla dlouhá cesta do NHL," avizuje Lukáš Radil.

„V Rusku jsem začínal také od nuly, což může být i výhoda. Nikdo vás nezná. Není na vás upřena pozornost soupeře. Na farmě to bylo trochu jiné. Hraje tam hodně mladých hráčů, takže jsem byl mezi nimi jako táta... Že budu hrát NHL, jsem se dozvěděl, když mi zavolali trenéři, že půjdu nahoru," rekapituluje rodák z Čáslavi.

„Bohužel v prvním zápase jsem dostal hokejkou do obočí, takže jsem nemohl hrát, ale teď jsem se vrátil do týmu. Svým způsobem jsem měl štěstí, protože rána šla kousek od oka. Pozvání do NHL mne překvapilo, protože jsem nepatřil v statistikách mezi nejlepší. Myslím si, že na mě ukázali díky povedenému kempu. Dařila se mi hra jeden na jednoho, občas jsem vyhrál nějaký ten souboj," uvažuje Radil.

Hertl je dobrý průvodce

Starousedlík v týmu tak dostal dalšího českého spoluhráče.

„Mám tady nejen Lukáše, ale i Radima Šimka. Ten zatím bohužel nehrál, protože máme hodně kvalitních obránců. Je těžké se mezi ně dostat. Naposledy zde byl Martin Havlát, což je dávno. Určitě je příjemné občas promluvit česky. Lukášovi se zatím všechny zápasy povedly," chválí Tomáš Hertl.

„Přestože je mladší, tak mi vše ukazuje, pomáhá mi s detaily, za což jsem mu vděčný," oplácí mu komplimenty Radil.

Hertl má v San Jose pevnou pozici. V listopadu oslavil 25. narozeniny.

Nebojí se promluvit v šatně

„Nebylo moc času na oslavování. Byl u nás strejda, dostal jsem nějaký ten dortík a spoustu blahopřání. Na ledě bychom potřebovali víc vyhrávat. Osobně si však nemohu moc stěžovat. Mám hodně času na ledě, hraji v oslabení, přesilovky a mám i nějaké body. Chci pomoci týmu, jak mohu. Jsem starší, a tak se už nebojím promluvit v šatně," líčí odchovanec Slavie.

Před lety vstřelil Bironovi parádní gól, na který se dodnes vzpomíná. Fanoušci se těší, že parádičku ještě někdy předvede.

„Při zápase jsem ji od té doby nezkusil, ale při tréninku ano. Třeba ještě jednou přijde, ale teď na ni zatím nemyslím," usmívá se Hertl.