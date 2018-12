Generálním manažerem Philadelphie po Hextallovi je Fletcher

Jednapadesátiletý Fletcher působí v NHL pětadvacet let. Od roku 2009 do letoška byl generálním manažerem týmu Minnesota Wild a poté, co mu v létě skončila smlouva, pracoval jako poradce v New Jersey.

Během posledních šesti Fletcherových sezon postoupila Minnesota pokaždé do play off, což je druhá nejdelší aktivní série v soutěži. Ve Wild se nebál riskovat na trhu volných hráčů, zatímco Hextallovi byla vyčítána přílišná trpělivost a neochota k agresivním trejdům. Bývalý brankář byl odvolán minulé pondělí.

"Chci zjistit, jestli to můžeme vyřešit z domácích zdrojů. Pokud to nepůjde, podíváme se na externí řešení. Cílem je postoupit do play off. Není důvod, abychom se tam nedostali," uvedl Fletcher, jenž přebírá tým na patnáctém místě tabulky Východní konference.