Devastátor Kronwall! Islanders zlikvidoval nejlepšího střelce

Za zákrok nebyl sedmatřicetiletý Švéd potrestán, a tak vzal pomstu spoluhráče na starost Josh Bailey. Podívejte se v přiloženém videu, jak to celé dopadlo.

Anders Lee gets Kronwalled 💣 pic.twitter.com/pTc2OzSCOr — Hockey Central (@HockeyCentraI) 9. prosince 2018

Kronwallowy zákroky jsou dlouhodobě jedním z vyhlášených témat napříč hokejovou veřejností. Jak vidíme v následujícím sestřihu, řada z nich je v rámci fair-play a jde především o zkušenost ostříleného rodáka ze Stockholmu a správný timing jeho hitů.

e

Jeho hit na Leeho nakonec nepotrestal rozhodčí, ale "spravedlnost" vzal do svých rukou Josh Bailey, který při první možné příležitosti, navíc bez kotouče, ostře zajel právě do švédského obránce. To se pro změnu nelíbilo Dylanu Larkinovi, který shodil rukavice a pustil se do soka v barvách Islanders. To už logicky pozornosti rozhodčích neuniklo a oba kohouti inkasovali 5 minutový trest, Bailey navíc dvě minuty za zákrok na Kronwalla.

Nervózní utkání nakonec dospělo až do prodloužení, ve kterém byli úspěšnější Ostrované a a tak i přes ztrátu kanonýra mužstva mohli mít alespoň malý důvod k radosti.