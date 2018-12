Zase v top 10! V Carolině zuří bitva o jedničku a český gólman z ní teď vychází vítězně

Před třemi lety se o něm začalo v zámoří psát jako o žhavém kandidátovi na Vezina Trophy. Na výkony z přelomu let 2015 a 2016 ale Petr Mrázek nenavázal a z Detroitu se přes Philadelphii dostal až k ročnímu angažmá v Carolině, kde míní dokazovat, že do NHL patří. V jedné z nejsledovanějších gólmanských statistik se teď dokonce vmáčkl do nejlepší desítky soutěže.