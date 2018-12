České manévry v NHL. Zářil Kaše, slaví i hvězdy Bostonu, jen gólman Neuvirth trpěl

Čeští útočníci David Pastrňák a David Krejčí se asistencemi podepsali pod výhru Bostonu na ledě Ottawy 2:1 v prodloužení. Branku a dvě přihrávky si pak dokonce zaknihoval útočník Anaheimu Ondřej Kaše, jehož Ducks vyhráli po nájezdech nad New Jersey 6:5 a český hokejista byl vyhlášen první hvězdou utkání. Skóroval i útočník Philadelphie Jakub Voráček, ale jeho tým dostal nařezáno 7:1 ve Winnipegu. Utkání nedochytal Michal Neuvirth. Branku vstřelil i Martin Hanzal, jehož Dallas však prohrál na ledě Vegas 2:4.

Český útočník Dallasu Martin Hanzal (11) střílí gól do sítě Vegas Golden Knights v utkání NHL.

Hokejisté St. Louis před vlastními fanoušky dostali lekci od Vancouveru, když prohráli 1:6. Hosté vedli už po první třetině 3:0 a duel měli jasně pod kontrolou. Hattrickem se blýskl jednadvacetiletý útočník Brock Boeser, ještě o rok mladší švédský centr Elias Pettersson skóroval jednou, ale připsal si i čtyři asistence.

Český útočník Jakub Voráček vstřelil jediný gól své Philadelphie na ledě Winnipegu, Tým Flyers si ale odvezl debakl 1:7. Voráček skóroval v závěru první třetiny, kdy snižoval na 1:2, ale pak už pálili přesně jen hráči Jets. Vidět byl i český tvrďák Radko Gudas. Odpykal si jeden dvouminutový trest za hrubost, další náznaky potyček, jako například v závěru druhé třetiny, už sudí netrestal.

Zápas v brance poražených nedochytal Michal Neuvirth. Z klece se poroučel v polovině osmé minuty druhé třetiny poté, co inkasoval třetí branku. Neuvirth chytil sedm z deseti střel. Náhradní gólman pak ale dostal další čtyři góly.

Ottawa prohrála doma s Bostonem 1:2 po prodloužení a asistencemi se pod úspěch Bruins podepsali čeští útočníci David Pastrňák a jeho jmenovec Krejčí. Pastrňák se podílel přihrávkou na gólové akci při přesilovce v osmé minutě druhé třetiny, kdy skóroval Marchand. V prodloužení pak rozhodl zápas Torey Krug a áčko si u jeho trefy po krásné přihrávce před odkrytou klec připsal Krejčí.

Chicago podlehlo Montrealu 2:3, když vítězný gól Canadiens zaznamenal necelé dvě minuty před koncem slovenský útočník Tomáš Tatar. Dokonale tak odčinil tři dvouminutová vyloučení, která během utkání vyfasoval. Hosté vedli už o dvě branky, ale o náskok přišli, nakonec však stejně brali vítězství. Český hokejista David Kämpf se v utkání neprosadil, když se dostal k jedné střele na branku.

V duelu Anaheimu s New Jersey byl hodně vidět český útočník Ondřej Kaše, jenž se blýskl gólem a dvěmi asistencemi. První gólovou přihrávku zaznamenal u trefy Montoura na 3:3 ještě v první třetině duelu. Druhé áčko nabral do statistik u gólu Aberga, který ve třetí třetině znamenal pro změnu vyrovnání na 4:4. V 54. minutě se pak prosadil Kaše sám a tým Ducks v tu chvíli vedl 5:4. Hosté ale ještě stihli srovnat. Pavel Zacha v dresu New Jersey se neprosadil. Zápas rozhodly až samostatné nájezdy, kde uspěl Anaheim.

Po více než deseti měsících vstřelil v NHL gól útočník Dallasu Martin Hanzal. Jedenatřicetiletý centr, který podstoupil v březnu operaci zad a který po dlouhé rekonvalescenci naskočil do hry až před dvěma dny, otevřel tečí ve Vegas skóre. Domácí ale zápas otočili a vyhráli 4:2.

V brance Calgary podal skvělý výkon David Rittich, který pochytal 29 z 30 střel, ale neodvrátil prohru Calgary 0:1 v Edmontonu. Překonal jej totiž hvězdný McDavid. I tak byl český gólman vyhlášen třetí hvězdou utkání, které Plameny prohrály 0:1.

Mc David i další Olejáři pak měli řadu šancí zvýraznit vedení Edmontonu, ale Rittich jejich šance ničil. Tým Calgary pak dokonce ve druhé třetině vstřelil gól, rozhodčí jej však neuznal a fanoušci Edmontonu i díky tomu mohli slavit těsné vítězství.