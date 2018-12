Český útočník vymyslel skvělou akci! A pochvala se jen hrnula

Se spoluhráči rozjeli pořádný kolotoč, který Krejčí okořenil parádní přihrávkou. A byl to právě český mazák, jenž celou akci začal. Postupem času si vyměnili puk všichni tři hráči Bruins až dvaatřicetiletý centr našel zcela volného Kruga, který skóroval.

Rozhodující akce Bostonu

„David vidí věci, které ostatní nevidí. Dokonce ani ti, kteří sedí na tribuně. Vymyslel skvělou akci a já měl to štěstí, být na jejím konci," vysekl Krejčímu poklonu Krug.

V podobném duchu se vyjádřil i Brad Marchard. „David je fenomenální hráč v tom, jak čte hru. V NHL je jen málo hráčů, kteří umí takto zpomalit hru a zároveň dají přihrávku přesně tam, kam chtějí."

Krejčí podruhé v řadě nastoupil v elitní formaci Medvědů společně se jmenovcem Pastrňákem a Marchandem. „Byl to jejich zápas. Na ledě doslova létali. S Davidem na centru jsou očividně velmi dobří, a to je přesně to, co potřebujeme," konstatoval trenér Bruce Cassidy.