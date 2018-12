Nejhorší porážka, čertil se Rittich navzdory svému výkonu a báječnému zákroku

Zase byl obrovskou oporou svého týmu, a právě on dával v kanadské bitvě na ledě Edmontonu spoluhráčům z Calgary do posledních minut naději na obrat ve skóre. Jenže ten nakonec nepřišel a šestadvacetiletý český gólman David Rittich byl po utkání, které rozhodl jediný gól Olejářů, hodně zklamaný.

Co na tom, že vytáhl řadu výtečných zákroků, zlikvidoval devětadvacet střeleckých pokusů domácích a vytáhl se zejména v první minutě druhé třetiny. To na něj upaloval útočník Edmontonu Ryan Nugent-Hopkins, který si stáhl kotouč na bekhend, jenže Rittich fantastickým zákrokem ukryl puk do nastavené lapačky.

Jihlavský rodák mohl mít ze svého výkonu dobrý pocit, vždyť byl po zásluze vyhlášen třetí hvězdou zápasu, jenže mnohem víc ho štvala těsná prohra.

„Nula jedna, to je vždycky ta nejhorší porážka," vyprávěl Rittich, který nestačil ve 13. minutě na ránu Connora McDavida do odkryté branky, který zakončoval povedenou souhru celého útoku Oilers.

„Nehráli jsme svoji hru a u gólu jsme udělali chybu. Dva naši hráči se stáhli k jednomu soupeři a nechali jsme McDavida úplně volného. Příště musíme být lepší a podat jiný výkon než v Edmontonu," věděl Rittich.

Pětizápasová série výher Calgary tak skončila, i přesto Flames zůstávají na čele Západní konference. Vrátit se na vítěznou vlnu se Rittich a spol. budou moci ve středu, kdy doma přivítají Philadelphii.