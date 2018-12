Tohle není apríl! NHL vyzkouší puky, které mění barvu

Se zajímavou novinkou přišlo v tomto týdnu vedení NHL. Rozhodlo se totiž, že při Winter Classic, během nějž se 1. ledna utkají pod širým nebem týmy Chicaga a Bostonu, zavede do akce puky, které mění svou barvu. Chystaný záměr má pochopitelně praktické opodstatnění.

Kotouče se totiž před zápasy NHL zamrazují, aby při hře měly ideální vlastnosti a snadno klouzaly po ledě. Tyto vlastnosti se se stoupající teplotou zhoršují, takže je po čase nutné puky vyměnit.

A právě změna barvy kotouče by měla sloužit jako upozornění, že má jít do akce nový. Výzkumníci přišli s nápadem potřít puk chemikálií, která způsobí změnu barvy touše. Takzvaný termochromický nátěr by měl být rozpuštěný v barvivu, kterým se puky nastříkávají už nyní.

Když bude puk v ideální teplotě, nátěr bude purpurový. Pokud se ale otepli, postupně se nátěr přemění až na bílou barvu.

Kromě duelu Chicaga s Bostonem by měly být tyto puky vyzkoušeny i na konci ledna během Utkání hvězd v San Jose. Pakliže se novinka osvědčí, mohla by se v blízké budoucnosti používat ve všech zápasech NHL.