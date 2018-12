Chicago zařadilo obránce Ruttu na listinu volných hráčů

Obránce Jana Ruttu zařadilo vedení Chicaga na listinu volných hráčů. Pokud si českého hokejistu do 24 hodin nevybere jiný klub NHL, přesune se osmadvacetiletý odchovanec Písku na farmu do Rockfordu. Rutta se nevešel do sestavy Blackhawks ve čtyřech z posledních sedmi zápasů.