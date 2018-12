Krásný gól Vrány, brankářská show hvězdy zápasu Ritticha a nizozemský snajpr, to byla noc v NHL

Další mimořádný večer prožil v NHL gólman Calgary Flames David Rittich. V zápase na ledě Minnesoty zlikvidoval 34 střel a naprosto po zásluze byl vyhlášen hlavní postavou večera. Brankář původem z Jihlavy tak znovu prokázal, že jeho letošní brankářská čísla nejsou náhodná a ve statistice obdržených branek na zápas se dokonce pohybuje v TOP 5 mezi gólmany napříč soutěží.

Utkání na ledě Wild rozhodl ve třetí třetině Matthew Tkachuk. Teprve jedenadvacetiletý syn zámořské legendy Keitha Tkachuka, si dobře počkal ve druhé vlně na přihrávku Jamesa Neala a svým čtrnáctým gólem v sezoně udržel Plameny na výborném třetím místě Západní konference.

Kromě Ritticha se poté v nočním programu nejprestižnější ligy světa blýskl také forvard Washingtonu Jakub Vrána. Rozený střelec si svůj okamžik večera schoval do desáté minuty duelu s Buffalem. Český mladík šikovně počkal na perfektně načasovanou přihrávku Rusa Kuzněcova a přesně trefeným volejem poslal Capitals do vedení 2:1. V přetahované nakonec uspěli domácí, a to hlavně díky své největší hvězdě.

Aleander Ovečkin nejprve vyrovnával v závěrečné třetině na 3:3 a pak si vzal hlavní slovo také v penaltovém rozstřelu, když svým nájezdem rozhodl o zisku bodu navíc pro obhájce Stanley Cupu. Právě tento bodík pak stačil domácím k posunu i v celkové tabulce Východní konference, ve které se svěřenci kouče Reirdena dostali o skóre právě před svého nočního soka z Buffala.

Zápas na ledě Columbusu rozhodl Nizozemec Sprong. Šikovný útočník třetí formace Anaheimu, který vyrůstal v Severní Americe, obstaral oba góly Kačerů a ti tak především jeho zásluhou a pak také díky bezchybnému výkonu gólmana Johna Gibsona uspěli v Nationwide Areně poměrem 2:1 po prodloužení.

Na slunné Floridě se činili především první formace jak domácích, tak i hokejistů Toronta. Ze sedmi branek, které zápas nabídl, vstřelili hráči úvodních pětek rovnou všechny. V dresu Panterů exceloval především Fin Alexander Barkov, jenž zaznamenal hattrick, včetně vítězné branky z prodloužení. Kanadský tým pak vedl dvougólový mladík Mitchell Marner.

Výsledky NHL Montreal - Ottawa 5:2 Florida - Toronto 4:3 PP NY Islanders - Detroit 4:3 PN Washington - Buffalo 4:3 PN Columbus - Anaheim 1:2 PP Nashville - New Jersey 2:1 PN Pittsburgh - Los Angeles 4:3 PP Colorado - Dallas 6:4 Vancouver - Philadelphia 5:1